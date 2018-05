Opposition: Jean-Luc Mélenchon va-t-il réussir à mobiliser un «front populaire» face à Macron?

Jean-Luc Melenchon — CHRISTOPHE ENA/AP/SIPA

La France Insoumise et une soixantaine d'organisations ont appelé à une manifestation samedi pour dénoncer la politique «d'austérité» d'Emmanuel Macron.

Cet automne, Jean-Luc Mélenchon reconnaissait l’échec de l’opposition à la réforme du Code du travail.

C’était à l'automne. Face aux caméras, Jean-Luc Mélenchon reconnaissait l’échec de l’opposition à la réforme du Code du travail, donnant « le point » à Emmanuel Macron. « C’est un moment étrange dans le pays. [Le président] est en état surcritique. Normalement, l’avalanche devrait avoir lieu. Elle n’a pas lieu ». Cette semaine, sur son blog, le patron des insoumis écrit : « la marée populaire du 26 mai déclenchera une onde de choc […] pour la première fois, syndicats, associations et partis politiques mobilisent ensemble », évoquant un «front populaire».

Samedi, plus de 60 partis, associations et syndicats organisent des manifestations en France pour dénoncer la politique « d’austérité » d’Emmanuel Macron. « Tous les syndicats de la fonction publique étaient déjà dans la rue mardi. Les manifestations rassemblent de plus en plus de monde », s’enthousiasme Eric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis dans les couloirs de l’Assemblée mercredi. « Avec l’échec de Parcoursup, Emmanuel Macron peut s’inquiéter. Nous serons tous ensemble dans la rue samedi : étudiants, fonctionnaires, cheminots… Tous ceux qui subissent la politique inégalitaire et de casse sociale du gouvernement ».

« Ce n’est pas la CGT qui se rallie à Mélenchon, il faut arrêter… »

Samedi, c’est une première : la CGT et La France Insoumise (LFI) appellent ensemble à la mobilisation. Philippe Martinez avait jusqu’à présent refusé de rejoindre des mobilisations organisées par les insoumis. Il faut dire que le patron de la CGT entretient des relations tumultueuses avec Jean-Luc Mélenchon. Après les désillusions automnales, ce dernier avait d’ailleurs rejeté la faute sur les syndicats, estimant avoir été « mis de côté ».

Emmanuel Bompard, directeur des campagnes de La France insoumise, en sourit et balaie: « Les relations ont toujours été cordiales entre les deux […] Nous avions noté deux difficultés en septembre : l’absence d’unité syndicale et le cloisonnement entre syndicats et politiques. Cette semaine, ça a bougé sur les deux aspects ».

En faisant converger front politique et syndicats*, le député des Bouches-du-Rhône a-t-il réussi son pari ? « Ce n’est pas la CGT qui se rallie à Mélenchon, il faut arrêter… Il y a toujours cette volonté de trouver du négatif. Taper sur la tête de Ruffin [lors de la Fête à Macron], puis sur celle de Martinez, c’est puéril. La manifestation de samedi est un événement politique. Que chacun vienne avec son cortège, la CGT, Benoît Hamon, etc. C’est très bien », a balayé le député insoumis Alexis Corbière jeudi à l’Assemblée.

«Les insoumis et la CGT considèrent qu’on est dans une situation exceptionnelle»

Pourtant, la pratique d’un front commun n’est pas habituelle. Le ministre de l’Economie a Bruno Le Maire a d’ailleurs dénoncé une manifestation qui « est le dévoiement complet du syndicalisme ».

« C’est quelque chose d’assez nouveau dans le paysage politique et syndical même si à des moments précis, il y a pu avoir des défilés réunissant partis de gauche et organisations syndicales : lors du Front populaire ou en mai 1968 », remarque Stéphane Sirot, historien et spécialiste des mouvements sociaux. « Au fond, les insoumis et les militants de la CGT considèrent qu’on est aujourd’hui dans une situation exceptionnelle, d’urgence. Selon eux, la politique du gouvernement menace le modèle de société sur lequel on a vécu depuis justement le Front populaire. Ce n’est pas étonnant de voir Jean-Luc Mélenchon utiliser ce terme ».

Comment expliquer cette évolution ? « Cette participation de la CGT est peut-être devenue une nécessité car un certain nombre de responsables s’est aperçu que la confédération n’y arrive pas toute seule. La France insoumise se met, elle, un peu moins en avant qu’à l’automne, car elle sait aussi qu’elle ne parviendra pas à contrecarrer les réformes sans la force syndicale », poursuit Stéphane Sirot.

« Dans sa stratégie d’agglomérer le social et le politique, Mélenchon a marqué un point, mais vis-à-vis de Macron, c’est autre chose », ajoute le spécialiste. Manuel Bompard le reconnaît: «La suite du mouvement dépendra de l’ampleur de la manifestation de samedi»

*Côté syndicats, si Solidaires et FSU battront le pavé, Force ouvrière, CFDT et Unsa s'y refusent. Le Parti socialiste n'en sera pas non plus.