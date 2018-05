Unef: La responsable voilée du syndicat répond à Gérard Collomb

Maryam Pougetoux, responsable de l'Unef à l'université Paris 4. — STR / AFP

Après une semaine de polémiques politiques et d’insultes sur les réseaux sociaux, elle sort du silence. Maryam Pougetoux, présidente de l’ Unef à l’université Paris-IV, qui se trouvait au cœur du tumulte depuis son apparition au micro de M6 avec un voile, a répondu ce dimanche au ministre de l’Intérieur sur Buzzfeed.

« C’est du prosélytisme. On le voit bien qu’il y a un certain nombre de gens qui au travers de ces signes sont dans la provocation », indiquait sur RMC Gérard Collomb vendredi. Pour Maryam Pougetoux, « c’est assez pathétique de la part d’un ministre de l’Intérieur d’avoir de tels propos, aussi violents. Sachant que mon voile n’a aucune fonction politique. C’est ma foi. Après oui, c’est visible, mais ce n’est pas pour autant du prosélytisme. Je dois presque me justifier de mon choix alors que je ne devrais pas. »

« On donne une signification à mon voile que moi-même je ne lui donne pas »

Avant Gérard Collomb, c’est Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat à l’égalité hommes-femmes, qui avait vivement réagi sur FranceInfo à l’image de la jeune femme de 19 ans. « Ça m’interpelle que l’Unef ait choisi comme porte-parole une personne qui de toute évidence a des signes manifestes de religion, d’islam politique en réalité (…) Qu’est-ce que l’Unef souhaite promouvoir comme valeurs, est-ce qu’il souhaite défendre la laïcité, est-ce qu’il souhaite défendre l’émancipation des femmes, est-ce qu’il souhaite défendre d’autres choses ? »

Sur Buzzfeed, Maryam Pougetoux bat en brèche les propos de la secrétaire d’Etat : « Je réfute le fait que l’on puisse dire que mon voile est un symbole politique. Ce n’est absolument pas le cas. On lui donne une signification que moi-même je ne lui donne pas. » La jeune représentante du syndicat étudiant se sent même obligée d’indiquer dans l’interview qu’elle n’a « rien à voir avec Daesh ».

Il y a une semaine, lorsque la polémique avait éclaté, l’Unef avait publié un communiqué dans lequel le syndicat estime que la jeune femme est « attaquée parce qu’elle est une femme, musulmane portant le voile, mais également une étudiante avec des responsabilités syndicales ».