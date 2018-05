Marion Maréchal efface le nom «Le Pen» sur ses comptes Facebook et Twitter

Marion Marechal Le Pen à Paris en avril 2016. — CHAMUSSY/SIPA

Tous ses comptes ont été renommés. L’ancienne députée du Front national Marion Maréchal-Le Pen a effacé sur ses comptes Facebook et Twitter le nom « Le Pen », hérité de sa mère Yann et porté par sa tante Marine, présidente du FN, et son grand-père Jean-Marie, cofondateur du parti.

« L’étoile montante » de l’extrême droite française, comme l’avait qualifiée Steve Bannon, l’ex-sulfureux conseiller de Donald Trump, a ôté ce vendredi le nom Le Pen de son compte Facebook.

Tiens tiens, sur son Twitter aussi pic.twitter.com/wRNPaR67z1 — Anne Saurat-Dubois (@annesaurat) May 18, 2018

De « Marion Le Pen » à « Marion Maréchal »

L’ancienne élue du Vaucluse, qui doit s’exprimer le 31 mai à Paris et reste populaire au sein du FN dont elle est toujours adhérente, a aussi modifié le nom de son compte Twitter qui s’appelait mercredi « Marion Le Pen » et se nomme désormais « Marion Maréchal ».

Sur l’affiche de présentation de la soirée sur Mai-68 où elle doit intervenir fin mai, elle apparaît également comme « Marion Maréchal ».

« Elle fait valoir une sorte d’anonymat »

Interrogée par l’AFP pour connaître les raisons de ces changements, Marion Maréchal n’a pas donné suite.

« N’étant plus une femme politique, elle fait valoir son droit à une sorte d’anonymat en revenant à son nom d’état civil », a estimé l’un de ses proches, interrogé par franceinfo.

Marion Maréchal-Le Pen, âgée de 28 ans, a pour père biologique l’ancien journaliste et diplomate Roger Auque, décédé en 2014, comme l’avait révélé L’Express, mais a été élevée et reconnue par le mari de Yann Le Pen, Samuel Maréchal.