Remontada: François Hollande a-t-il de nouveau la cote?

L'ancien président peut-il revenir en politique?

François Hollande a de nouveau le sourire. L’ancien chef de l’Etat est actuellement en tournée pour promouvoir son livre qui retrace son passage à l’Elysée. Publié d’abord à 70.000 exemplaires, l’ouvrage est un succès. « Ça démarre très fort ! Le livre de François Hollande Les leçons du pouvoir réimprimé deux fois depuis sa parution hier : déjà 90.000 exemplaires. Numéro 1 des ventes sur Amazon », s’est félicité le 12 avril sur Twitter son éditeur.

Sur le terrain, l’ancien président socialiste enchaîne les séances dédicaces et les selfies. Des bains de foule que François Hollande n’avait plus connu depuis bien longtemps. « Il ne faut jamais oublier qui est François Hollande. Il aime le terrain, la rencontre avec les gens. Il a fait ça toute sa vie et il le fait très bien », glisse Corinne Narassiguin, numéro deux du Parti socialiste.

Populaire Hollande, vraiment ?

Le président le plus impopulaire de la Ve aurait-il retrouvé l'amour des siens ? « Il s’est passé un an depuis l’élection d’Emmanuel Macron. La colère s’exerce aujourd’hui contre le président au pouvoir. L’appréciation sur notre bilan commence aussi à changer avec le temps. Les gens sentent qu’un travail de fond a été fait. Une partie de ceux qui lui reprochaient de ne pas être assez de gauche se dit finalement que, comparé à Macron, ce n’était pas si mal », poursuit la socialiste.

« En avril, dans notre sondage Ifop Fiducial, seuls 38 % des Français ont une bonne opinion de François Hollande [contre 36 % en avril 2017]. Il garde un socle important, notamment chez les sympathisants socialistes. Mais ce qui frappe, c’est qu’il n’y a pas de nostalgie, de bienveillance rétrospective globale sur son bilan », nuance Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop.

« Plus d’un tiers des Français, ça lui permet de s’offrir des bains de foule. D’autant que la plupart des livres d’ancien président ont intéressé les Français », ajoute le sondeur. La France pour la vie, le livre-confession de Nicolas Sarkozy avait été un succès en librairie en 2016 avec 195.000 exemplaires vendus.

Un retour politique en vue ?

François Hollande imagine-t-il un retour politique comme a tenté son prédécesseur ? « Il fait la campagne qu’il aurait dû faire il y a un an. Et ça le requestionne sur le choix de ne pas y être allé », répond son ami Julien Dray au Parisien. Pour l’avenir, « il ne s’interdit rien », poursuit-il.

Ce retour médiatique agacerait d’autant plus Solférino que le nouveau Premier secrétaire, Olivier Faure, peine à s’affirmer. « Connaissant le goût immodéré de Hollande pour la politique, ça doit l’effleurer. Il reste relativement jeune, l’envie doit être là. Jospin a voulu revenir, Sarkozy également… », note Rémi Lefebvre, spécialiste du PS. « Il faudra bien que le parti produise un présidentiable, et ce ne sera pas Olivier Faure… Ça risque d’alimenter les rumeurs sur un retour »

Corinne Narassiguin botte en touche : « Attention, il ne faut pas confondre regain de popularité vis-à-vis de quelqu’un de sympathique et volonté de voir en François Hollande le futur du pays ». Le numéro 2 du PS ajoute : « Dans son livre, lui-même dit qu’il veut participer autrement à la vie politique, je vais le prendre au mot ».