Lyon: Laurent Wauquiez prétend avoir été élu avec huit millions de voix et se fait traiter de mytho

Laurent Wauquiez, président des Républicains, a semble-t-il perdu une occasion de se taire. L’élu, invité de l'Emission politique, jeudi soir sur France 2 a claironné qu’il avait été élu à la tête de la région Auvergne Rhône-Alpes avec huit millions de voix.

Un chiffre (délibérément ?) gonflé… bien loin de la réalité, comme cela a été souligné sur les réseaux sociaux. L’annonce a entraîné une cascade de réactions, pointant parfois ironiquement les difficultés de calcul de l’homme fort de la droite.

« J’ai juste été élu par huit millions de personnes », a-t-il répondu au journaliste Philippe Tesson. Sauf que ce chiffre correspond en réalité au nombre d’habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes et non au nombre d’électeurs qui ont glissé un bulletin en sa faveur dans l’urne.

En 2015, Laurent Wauquiez avait obtenu 1,2 million de voix. Soit près de sept fois moins que ce qu’il prétend.

Laurent Wauquiez : "J'ai juste été élu par 8 millions de personnes" en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors non : 795.661 qu premier tour. 1.201.597 au second tour. #LEmissionPolitique pic.twitter.com/NdBjvBud8v

Ce moment ou @laurentwauquiez a répondu avoir été élu à la tête de sa région par huit millions de personnes? Soit 6.5 fois plus que la réalité! #DistributeurABouses #SuperMytho pic.twitter.com/OLOTmWatit

La mythomanie de @laurentwauquiez: il se croit plus "lourd" electoralement qu'il ne l'est en réalité. En plus, s'il ne sait pas compter correctement, comment peut-on lui faire confiance, comment lui faire confiance ou penser qu'il est crédible?🤔🤔🤔 https://t.co/8YWdk9P1oo