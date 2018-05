VIDEO. Un an de Nicolas Hulot: C'est l'heure du bilan pour le numéro trois du gouvernement

Le ministre de la Transition énergétique, Nicolas Hulot — CHAMUSSY/SIPA

Le 17 mai 2017, Nicolas Hulot était nommé ministre de la Transition écologique, n° 3 du gouvernement. En octobre, l'ancien hommme de télévision et fervant militant de la protection de l'environnement indiquait qu'il se donnait un an pour juger de son utilité. Ding, dong, on est le 16 mai, c'est l'heure! Et si le ministre a annoncé ce mardi qu'il prendrait sa décision cet été, nous, on aime la ponctualité. On l'a donc fait à sa place.