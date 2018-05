VIDEO. Nicolas Hulot décidera cet été s'il reste ou non au gouvernement

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, le 18 avril 2018. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Nicolas Hulot va-t-il quitter son poste de ministre ? Le ministre de la Transition écologique a indiqué ce mercredi qu’il ferait le point à l’été sur sa présence au gouvernement, affirmant qu’il tirerait « les leçons » s’il sent que les « conditions ne sont pas remplies » sur la mise en place des politiques qu’il défend.

"Cet été on aura un moment de vérité avec le président et le 1er ministre, on fera le point, on tracera les perspectives et on prendra les décisions sur l'avenir"

➡ @N_Hulot Ministre de la Transition écologique et solidaire#BourdinDirect pic.twitter.com/IDyTNRmDiA — RMC (@RMCinfo) May 16, 2018

« Un moment de vérité »

Il s’était donné un an pour évaluer sa présence au gouvernement. « Cet été, on aura avec le Premier ministre un moment de vérité, on tracera des perspectives, et on prendra ensemble des décisions sur l’avenir », a-t-il expliqué.

« Si je sens qu’on n’avance pas, que les conditions ne sont pas remplies, voire éventuellement qu’on régresse, à ce moment-là, j’en tirerai les leçons », a déclaré le ministre de la Transition écologique, un an après son entrée au gouvernement.

