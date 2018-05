Marine Le Pen a signé le projet de référendum sur l'immigration de Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen lors d'une conférence de presse en commun pour annoncer leur alliance à Paris, le 29 avril. — Michel Euler/AP/SIPA

A nouveau rassemblés. Nicolas Dupont-Aignan et le Front national ont annoncé que Marine Le Pen avait « signé » la proposition de référendum sur l’immigration du président de Debout La France. Un projet qui propose notamment le rétablissement des frontières, le vote de quotas annuels par le Parlement et la limitation de l’immigration familiale.

« J’ai repris dans ma proposition de référendum (…) cinq points précis qui ont été proposés par Les Républicains, qui ont l’accord du Front national, qui ont l’accord de Debout La France », a expliqué le député de l’Essonne sur BMFTV et RMC. L’élu DLF avait également proposé dimanche au président du parti Les Républicains Laurent Wauquiez et à Marine Le Pen une rencontre sur l’immigration, une « première brique pour la réconciliation des droites ».

«Je veux une coalition»

« Je veux une coalition, où chacun reste ce qu’il est, avec un programme commun de gouvernement solide », a-t-il insisté. « On (la droite, ndlr) ne reviendra pas au pouvoir et on n’aura pas une alternative politique si on n’est pas capable de s’unir sur un projet », a-t-il lancé. Mais Virginie Calmels, vice-présidente déléguée des Républicains (LR), s’était opposée lundi à un accord avec Nicolas Dupont-Aignan. « Ni accord, ni rencontre », a renchéri mercredi Damien Abad, lui aussi vice-président LR.

« Si la droite continue la guerre des ego, la petite guerre des chefs, la division, elle sera balayée de l’Histoire, et mon devoir c’est de proposer un chemin », a répliqué le président de Debout La France.

>> A lire aussi : Nicolas Dupont-Aignan veut envoyer les djihadistes condamnés dans un «bagne» aux îles Kerguelen