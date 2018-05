VIDEO Cannes: Marine Le Pen délocalise l’hommage du FN à Jeanne d’Arc et salue les actions antimigrants des Identitaires

Face à la Méditerranée, Nicole attend « Marine » de pied ferme. « C’est bien qu’elle fasse ça loin de son père. Ça permet de continuer à marquer la différence, de donner une autre image », glisse cette Cannoise, dans le square en bord de mer où une centaine de personnes s’est réunie ce mardi matin.

En même temps qu’elle lançait sa campagne des Européennes, la présidente du Front national a ainsi célébré Jeanne d’Arc devant une statue érigée près de la Croisette, pendant que Jean-Marie Le Pen était, lui, place des Pyramides à Paris.

Même si ils ne se parlent plus, @lepenjm et @MLP_officiel ont fait la même chose à plus de 900 kilomètres l'un de l'autre.

Comme ils en ont l'habitude chaque #1erMai, ils ont déposé une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Le Pen père à Paris, Le Pen fille à Cannes @LCI pic.twitter.com/pdzdeZrhZf