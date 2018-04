Taxe d'habitation: «Il n'y aura pas de tour de passe-passe», explique Gérald Darmanin

FISCALITE « L’idée générale du gouvernement et du président est de baisser les impôts », a réaffirmé le ministre des Comptes publics…

Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics. — ERIC PIERMONT / AFP

Le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin assure que la suppression de la taxe d’habitation sera un cadeau fiscal pour tous les Français, sans contrepartie, dans un entretien au Parisien publié ce vendredi.

« Non. Il n’y aura pas de tour de passe-passe où l’on supprime des milliards pour aller les chercher ailleurs. L’idée générale du gouvernement et du président est de baisser les impôts », affirme Gérald Darmanin.

Un cadeau à « neuf milliards d’euros »

Un cadeau qui « coûte tout de même près de neuf milliards d’euros » relève Le Parisien. « L’objectif est de financer complètement les huit à neuf milliards d’euros notamment grâce à une refonte de la fiscalité locale. Nous voulons simplifier au maximum la tuyauterie fiscale des collectivités », explique Gérald Darmanin.

Au sujet de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le ministre a précisé qu'« il n’y aura pas d’impôt nouveau mais la question se pose en effet de maintenir cette taxe. La question est légitime car le président ne s’est jamais engagé à supprimer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires », a-t-il indiqué.

Supprimer « entre dix et vingt taxes chaque année »

Concernant « le mille-feuille de 190 taxes inefficaces » évoqué dans un rapport officiel, le ministre a précisé qu'« elles étaient même probablement plus de 300, chacune rapportant moins de 150 millions d’euros par an à l’État. Bref, beaucoup de tuyauterie et de fiscalité idiote pour peu de recettes ».

« Je souhaite donc provisionner 200 millions d’euros par an pour en supprimer entre dix et vingt chaque année. Je pense notamment à la taxe sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre, dont la suppression est promise depuis des années, ou au prélèvement assurance frontière automobile, ou encore à la contribution pour les poinçons sur les métaux précieux », a détaillé le ministre.