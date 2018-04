Le Parti socialiste aurait trouvé son nouveau Solférino

Le siège du PS, rue de Solférino — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Au revoir Paris et la rue de Solférino, bonjour Ivry-sur-Seine. Selon les informations de France Inter, le Parti socialiste pourrait bientôt poser ses valises dans le Val-de-Marne.

A quelques pas de la gare RER de la ville, Olivier Faure (premier secrétaire du parti) aurait trouvé un nouveau point de chute au PS. Le bâtiment, une ancienne manufacture réhabilitée il y a 8 ans, fait 1.200 mètres carrés et compte quatre étages.

Dix fois moins cher que Solférino

Vendu 4 millions et demi d’euros, il est dix fois moins que l’hôtel particulier de la rue de Solférino du VIIe arrondissement de la capitale, que le PS a vendu 45,55 millions d’euros en décembre.

Philippe Bouyssou, le maire PCF de la ville, confie son étonnement à nos confrères de France Inter. « Quand j’ai eu Olivier Faure au téléphone il y a environ deux semaines, il se disait en effet que l’opportunité foncière était financièrement intéressante et que la proximité des transports en commun, et notamment du RER C qui permet de se rendre à l’Assemblée nationale et au Sénat, était très intéressante pour eux. »

>> A lire aussi : Le futur patron du PS devra avoir de l’autorité, juge Martine Aubry