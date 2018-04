VIDEO. Visite aux Etats-Unis: «Ce n'est pas à moi de juger ce que devrait être votre président», lance Macron au sujet de Trump

Il a souhaité s’adresser directement à l’électorat de Donald Trump. En visite d’Etat aux Etats-Unis, le président Emmanuel Macron a accordé une interview à la chaîne américaine très conservatrice Fox News qui sera diffusée ce dimanche à 18 heures. Chris Wallace, qui anime Fox News Sunday, un talk-show politique, est venu à Paris ce vendredi pour enregistrer l’entretien.

Dans un court extrait mis en ligne avant la diffusion de l’entretien, Emmanuel Macron a refusé de commenter les controverses qui pèsent sur la présidence de Donald Trump. « Ce n’est pas à moi de juger ou, d’une certaine façon, d’expliquer à votre peuple ce que devrait être votre président, ou de considérer qu’à cause des controverses et des enquêtes, il est moins crédible », a déclaré le chef de l’Etat français au journaliste Chris Wallace.

EXCLUSIVE: Chris Wallace sits down with French President @EmmanuelMacron on @FoxNewsSunday ahead of his state visit to meet with @POTUS - Tune in Sunday on FOX (check your local listings) and on Fox News Channel at 2p and 7p ET! https://t.co/yK8o1EezTY pic.twitter.com/n4rFhX4Ili