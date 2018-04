VIDEO. Hauts-de-Seine: Entarté par l'Action française, le député de La France insoumise Éric Coquerel va porter plainte

Eric Coquerel, député de la France Insoumise dans la 1ère circonscription de Seine-saint-Denis. — WITT/SIPA

Il dénonce une attaque de l’extrême droite. Eric Coquerel, député de La France insoumise (LFI), a annoncé qu’il allait porter plainte ce lundi 23 avril après avoir été entarté jeudi à Colombes (Hauts-de-Seine), rapporte franceinfo.

Le député LFI de Seine-Saint-Denis se rendait alors à une réunion publique sur la loi Asile et immigration, organisée dans un café. « J’ai vu un individu qui se jetait sur moi et m’a lancé au visage de la crème à raser », a expliqué le député.

« Nous avons entarté Eric Coquerel qui avait organisé la profanation de la basilique de Saint-Denis »

L’action a été revendiquée par la fédération francilienne d’Action française, un mouvement royaliste et nationaliste, qui reproche à La France insoumise la « profanation de la basilique de Saint-Denis », après l’occupation du monument en mars par des personnes en faveur des migrants et des sans papiers.

Une brève vidéo postée sur les réseaux sociaux montre l’incident. « Nous avons entarté @ericcoquerel, député @FranceInsoumise qui avait organisé la profanation de la basilique de #SaintDenis le mois dernier. #MontjoieSaintDenis », a tweeté la fédération francilienne d’Action Française.

Nous avons entarté @ericcoquerel, député @FranceInsoumise qui avait organisé la profanation de la basilique de #SaintDenis le mois dernier.#MontjoieSaintDenis pic.twitter.com/ooMFKWCmCe — AF - Île de France (@AF_IDF) April 20, 2018

« Si on les laisse faire là, on peut se demander jusqu’où ils iront »

Cette agression physique constitue, pour Eric Coquerel, une nouvelle attaque de l’extrême droite qui dépasse les menaces de mort de la « fachosphère ».

« On a les commanditaires et ceux qui le revendiquent. Si on les laisse faire là, on peut se demander jusqu’où ils iront », a expliqué Eric Coquerel, rappelant que « plusieurs députés de La France Insoumise font l’objet de menaces de la part de groupuscules d’extrême droite ».