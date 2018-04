Emmanuel Macron milite pour une «souveraineté européenne réinventée» (mais c'est vraiment pas gagné)

Emmanuel Macron au Parlement européen — Jacques Witt /SIPA/SIPA

Emmanuel Macron a livré un plaidoyer pour la défense de la démocratie en Europe.

Le président français a appelé à une « souveraineté réinventée ».

Sa mise en œuvre s’annonce assez compliquée.

« Je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules ». Emmanuel Macron s’exprimait ce mardi matin devant le Parlement européen à Strasbourg. Le chef de l’Etat a mis en garde contre « les tentations autoritaires » en Europe, et appelé à « défendre fermement » une «souveraineté européenne réinventée».

« J’ai la conviction que si nous décidons d’abandonner notre attachement à la démocratie, nous ferons fausse route. Nous devons construire une nouvelle souveraineté européenne, donner la réponse ferme à nos concitoyens que nous pouvons les protéger et que nous pouvons apporter une réponse à ces désordres du monde ».

Les cinq piliers (sécurité, croissance, protection commerciale, développement durable, numérique) de cette souveraineté européenne figuraient déjà dans le volet européen de son programme.

« L’idée d’Emmanuel Macron n’est pas de porter un projet d’intégration fédéraliste mais de renforcer la coopération entre les pays européens sur ces sujets qui touchent à la souveraineté des Etats », avance Thierry Chopin, directeur des études à la Fondation Robert-Schumann, think tank favorable à la construction européenne. « Le président a la conviction que les enjeux actuels ne peuvent pas être traités au seul niveau national car les défis qui touchent l’Europe relèvent des compétences régaliennes : le terrorisme, les régulations des flux migratoires, la défense des intérêts commerciaux, la lutte contre la fraude fiscale, etc. »

«La souveraineté européenne n’existe pas»

Le discours du président français a été applaudi par une partie du Parlement et critiqué par d'autres eurodéputés. « Evoquer la souveraineté européenne est une manière fallacieuse de saper la souveraineté nationale, la seule qui vaille en démocratie […] Vous êtes condamnés à promettre de réformer l’Union européenne et vous décevez déjà, car elle est irréformable. Vous avez déjà échoué sur le glyphosate et le travail détaché », a ainsi taclé l’ancien frontiste Florian Philippot.

Retrouvez mon intervention en réponse à Emmanuel Macron ce matin au parlement européen #FutureofEurope : pic.twitter.com/31GVQeU0zU — Florian Philippot (@f_philippot) April 17, 2018

En dehors de sa souveraineté européenne qu est une impossibilité par nature meme , un discours du Pdt Macron suranné, vieillot mille et une fois déjà entendu sur l’Europe #Macron #FutureofEurope #UE @FranceInsoumise — younous omarjee (@younousomarjee) April 17, 2018

« La souveraineté européenne n’existe pas. J’ai la triste impression qu’Emmanuel Macron veut substituer la souveraineté nationale à une oligarchie européenne non élue comme la Commission », note Manuel Bompard, chef d’orchestre de La France insoumise. « Bien sûr, certains éléments doivent être traités à l’échelle européenne, mais c’est impossible dans le cadre des traités actuels, qui sont guidés par la concurrence libre et non faussée. Jusqu’ici, les grandes déclarations du président se heurtent à la réalité de la construction européenne ».

Discours Macron au PE curieusement plat sur la forme.

Sur le fond, des intentions mais déjà refusées par ses alliés comme Merkel. Il a continué la stratégie du couple « franco-allemand », il a déjà largement échoué #MacronPE — Guillaume Balas (@BalasGuillaume) April 17, 2018

« Sur certains sujets, Emmanuel Macron a du mal à avancer»

Le chef de l’Etat a reçu quelques freins à ses ambitions de réforme, sur les listes transnationales pour les Européennes ou la création d’un budget propre à la zone euro notamment. Les récents succès électoraux des partis critiques de l’UE ne devraient pas davantage lui faciliter la tâche.

« Sur certains sujets, Emmanuel Macron a du mal à avancer. Certains pays (Allemagne, Pays-Bas, Finlande…) sont réticents à l’idée d’un budget commun de la zone Euro. Pour eux, il s’agit d’un mécanisme de transfert financier du nord vers le sud. La crise de la zone Euro a montré que l’économie est redevenue un champ de tensions politiques, et qu’il sera difficile de faire avancer l’Europe par ce biais », assure Thierry Chopin. « Mais sur la fiscalité, on a avancé. Dans un contexte de scandales, liés aux GAFA, il y a une prise de conscience importante des pays européens ».

Ces propositions seront au sujet de la rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel prévue jeudi à Berlin.