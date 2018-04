Devant le Parlement européen, Emmanuel Macron défend sa vision d’une Europe refondée

Le président Emmanuel Macron présentait sa vision de l'Europe devant le parlement européen — FREDERICK FLORIN / AFP

Devant le Parlement européen à Strasbourg et pas moins de 751 députés, Emmanuel Macron a défendu ce mardi sa vision de l’Europe. Le chef de l’Etat français a présenté sa vision d’une Europe refondée, loin de susciter l’enthousiasme de Berlin.

Dans un premier temps, le Président a mis en garde contre « les tentations autoritaires » en Europe, appelant au contraire à « défendre fermement » une « souveraineté européenne réinventée ».

« Une forme de guerre civile européenne réapparaît »

« Je ne veux pas faire partie d’une génération de somnambules », a lancé Emmanuel Macron. « J’appartiens à une génération qui n’a pas connu la guerre et qui est en train de s’offrir le luxe d’oublier ce que les prédécesseurs ont vécu », a-t-il averti.

Face à des bancs largement remplis, le président français a dressé un tableau sombre de la situation du Vieux continent sur fond de montée des populismes et du sentiment antieuropéen dans nombre de pays de l’UE. « Une forme de guerre civile européenne réapparaît » et « nos égoïsmes nationaux parfois nous paraissent plus importants que ce qui nous unit face au reste du monde », a estimé Emmanuel Macron dans ses propos liminaires, applaudis par les eurodéputés à l’exception des rangs de l’extrême droite.

« Souveraineté européenne »

Ce discours était le premier prononcé devant le Parlement européen, placé sous haute sécurité, par le jeune président français, qui avait choisi « l’Ode à la joie » de Beethoven, l’hymne européen, pour célébrer son élection il y a près d’un an. Il avait ensuite proposé, dans un discours à la Sorbonne en septembre, 80 initiatives pour « refonder l’Europe », notamment en proposant de renforcer la zone euro, généraliser le programme Erasmus et taxer les géants du numérique.

Mais cette ambition a jusqu’à présent été freinée par la longue crise politique en Allemagne et les résultats des récentes élections en Italie et en Hongrie qui ont vu la victoire de partis eurosceptiques. « Il faut entendre la colère des peuples d’Europe. Ce n’est pas de démagogie dont ils ont besoin mais d’un projet », a précisé le chef de l’Etat français.

Ce projet doit viser à « défendre fermement une souveraineté pleine et entière » de l’Europe, a-t-il plaidé.

« Un programme européen » pour financer les collectivités accueillant des réfugiés

Emmanuel Macron a notamment proposé une taxe sur le numérique qui servirait notamment à financer des projets européens, ainsi qu’un programme pour financer les collectivités qui accueillent des réfugiés.

La France « est prête à augmenter sa contribution » au budget européen dans le cadre du prochain budget pluriannuel de l’UE pour la période qui s’ouvrira en 2021, a annoncé Emmanuel Macron. « Mais pour cela c’est une refondation du budget lui-même qu’il faut envisager », a-t-il ajouté, en proposant notamment la suppression des rabais « qui ne sauraient survivre au Brexit ».

Il a également proposé de « rouvrir le débat sur le marché du carbone » afin de « pousser l’idée d’un prix minimal du carbone » et « d’une taxe carbone aux frontières ».

« La vraie France est de retour »

Intervenant après Emmanuel Macron, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a répondu : « La vraie France est de retour. Je salue le retour de la France parmi nous ». Mais, a-t-il ajouté, « n’oublions pas que l’Europe n’est pas seulement franco-allemande ».

Répondant à Emmanuel Macron, Manfred Weber, le patron des députés du Parti populaire européen (PPE, droite), la principale force politique au Parlement, a plaidé pour « une démocratie parlementaire forte » car « si nous ignorions les souhaits des citoyens, les citoyens nous ignorerons ». Sur un ton plus virulent, l’eurodéputé belge Philippe Lamberts (Verts) a vivement critiqué « l’action en France » d’Emmanuel Macron, qui « met à mal la devise "Liberté, Egalité, Fraternité" », critiquant les ventes d’armes, le nucléaire, l’expulsion de Notre-Dame-des-Landes ou des camps de migrants.

En fin de journée, l’ambiance devrait être moins formelle au centre des congrès d’Epinal, où Emmanuel Macron débattra de l’avenir de l’UE avec 200 à 300 personnes s’étant inscrites en ligne.

Le président avait expliqué en février que l’objectif de ces « consultations citoyennes », menées dans les 27 pays de l’UE (hors Royaume-Uni), était de « libérer la parole sur l’Europe, redonner confiance et éclairer le débat » dans la perspective des élections européennes.