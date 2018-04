Grand Est: Que vient faire Emmanuel Macron à Strasbourg et dans les Vosges deux jours?

Emmanuel Macron lors de son déplacement au Conseil de l'Europe et à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, fin octobre 2017. — F. Florin / AFP.

Le 31 octobre, Emmanuel Macron est venu au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg lors de la fin de l’état d’urgence. Le 10 novembre, il est revenu en Alsace pour inaugurer, avec son homologue allemand, le Hartmannswillerkopf, site commémoratif de la guerre 14-18 dans le Haut-Rhin.

Cette fois, le président français revient pour deux jours dans l’Est. Ce mardi matin, il doit tenir un discours et débattre de l’avenir de l’Europe avec les députés dans l’hémicycle du Parlement européen. Au Lieu d'Europe, un temps sera ensuite consacré à la signature du contrat triennal (2018-2020) de soutien à la position européenne de Strasbourg.

Europe, ruralité, commerce et filière bois

Dans la foulée, Emmanuel Macron quittera l’Alsace pour les Vosges. Mardi en fin d’après-midi au centre des congrès d’Epinal, il doit lancer officiellement les consultations citoyennes sur l’Europe (qui se tiendront toute l’année avec les habitants dans 26 pays de l’Union), promises pendant sa campagne.

Enfin, le président conclura sa visite mercredi autour du thème de la ruralité, du commerce et de la filière bois. Selon Vosges Matin, il se rendra à Saint-Dié-des-Vosges, puis dans une scierie avant d’échanger avec plusieurs élus, et enfin dans une école jeudi matin afin de parler de la filière d’approvisionnement en bio et local.