EN DIRECT. «Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire» en Syrie, juge Emmanuel Macron

20h58: «La France n'a pas déclaré la guerre au régime de Bachar el-Assad»

«Nous avons œuvré pour que le droit international ne soit plus violé, ainsi que les résolutions de l'ONU. [...] La France est le pays qui a été le plus actif sur le plan diplomatique et humanitaire ces derniers mois. Nous étions arrivés à un moment ou cette frappe était indispensable pour donner de la crédibilité à notre communauté. Pour construire cette solution durable en Syrie, il faut discuter avec l'Iran, la Syrie, la Russie», explique le président, relancé par les deux journalistes.