13h41 : Jean-Pierre Pernaut demande si Emmanuel Macron va baisser les impôts, au vu du retour de la croissance

« On a une dette amassée sur les 35 dernières années » rétorque le président. «Quand vous avez des dettes avec la banque, vous commencez à rembourser, vous ne dites pas tiens j'ai un peu plus, je vais dépenser davantage. Si on a de l'argent en plus, je préfère l'investir : l'investir dans l'agriculture, le bio, les circuits courts. Aider l'industrie, et aider les plus modestes comme on l'a fait avec le minimum vieillesse et comme on le fera avec l'allocation adulte handicapé. »