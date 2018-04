L’interview de Macron au JT de Pernaut jeudi sur TF1 va être délocalisée dans l’Orne

Emmanuel Macron, le 5 avril 2018. — Christophe Ena-POOL/SIPA

C’est une première. Emmanuel Macron sera l’invité jeudi 12 avril du journal de 13H de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 pour un grand entretien en direct qui sera délocalisé en région. « Le journal de TF1 va être délocalisé dans la petite commune de Berd’huis » dans l'Orne, a précisé ce dimanche au HuffPost une source proche du dossier.

Cette information n’a pas été confirmée par l’entourage du président de la République, ni par la chaîne TF1.

« L’Orne, c’est un département sinistré de toutes parts »

« L’Orne, c’est un département sinistré de toutes parts : on a la crise agricole, les réseaux ferrés dégueulasses, les inconvénients de la proximité parisienne, les zones blanches du réseau mobile​, sans parler de la démographie vieillissante », a ajouté cette même source.

Durant cette émission spéciale d’une heure, Jean-Pierre Pernaut interrogera le chef de l’Etat sous une forme inédite, puisque « cette interview sera enrichie de courts sujets et de reportages et témoignages, via lesquels des Français pourront interpeller ou s’adresser au chef de l’Etat », a déclaré Thierry Thuillier, le directeur de l’information du groupe TF1.

Les sujets abordés seront nombreux, avec une partie consacrée à l’actualité économique et sociale. « Ce sera la première fois que le président s’exprimera dans une interview sur les mouvements sociaux en cours à la SNCF, chez les étudiants », a ajouté Thierry Thuillier. Au-delà de ce « malaise social », Jean-Pierre Pernaut abordera des questions comme « la fracture sociale et territoriale en matière de santé et d’hôpitaux, la désertification dans certaines régions, les retraités et le pouvoir d’achat (CSG, taxe d’habitation…), la limitation de vitesse à 80 km/h, la sécurité et le terrorisme », a précisé le directeur de l’information du groupe TF1.