Le Front national a perdu 6.000 adhérents mais «va bien», indique Marine Le Pen

Marine Le Pen, députée et présidente du FN, le 21 janvier 2018 à Paris — CHAMUSSY/SIPA

La présidente du Front nationalMarine Le Pen a déclaré ce dimanche que son parti avait perdu près de 6.000 adhérents depuis l’automne en raison de ses problèmes bancaires, mais qu’il allait « bien » et le démontrerait aux élections européennes et municipales.

« Nous sommes à peu près à 45.000 » adhérents à jour de cotisation, pour environ 80.000 adhérents statutaires, a affirmé la dirigeante frontiste dans Questions politiques sur France Inter/franceinfo/Le Monde. Au 19 novembre, le FN revendiquait près de 51.500 adhérents à jour de cotisation. Selon le Figaro, 38.000 adhérents étaient à jour de cotisation à la veille du congrès.

#Questionspol - Le portrait de Marine Le Pen par Carine Bécard pic.twitter.com/Bmjiqkv7gz — France Inter (@franceinter) April 8, 2018

« Nous allons bien et nous allons d’ailleurs le démontrer »

Marine Le Pen a de nouveau expliqué que son parti avait été victime « durant quatre longs mois » d’une « véritable persécution bancaire qui a interdit (aux) adhérents d’adhérer sur Internet », après la clôture de plusieurs comptes du FN par la Société Générale.

Les adhésions en ligne ont repris le 6 mars, soit quelques jours avant le congrès du FN à Lille les 10 et 11 mars. Mais « nous allons bien et nous allons d’ailleurs le démontrer » aux élections européennes de 2019 et municipales de 2020, a assuré Marine Le Pen.Le Front national « est plus que jamais présent. Il est plus que jamais utile puisque le fondement des idées que nous défendons mérite que nous les défendions toujours, puisqu’Emmanuel Macron ne fait qu’aggraver les politiques qui ont été menées par ses prédécesseurs », a fait valoir la finaliste de la présidentielle.

« N’écoutez pas les journalistes, les éditorialistes, les politologues. Je suis exactement là où je dois être. Je continue ce combat qui est un combat essentiel pour notre pays qui jamais ne s’est aussi mal porté », a ajouté la présidente du FN, dont la capacité à diriger son parti a suscité le doute depuis l’échec de la présidentielle et son débat « raté » face à Emmanuel Macron entre les deux tours.