Près d’un an après l’élection présidentielle, La République en marche est (finalement) considérée comme un parti de droite

Emmanuel Macron, le 5 avril 2018. — Christophe Ena-POOL/SIPA

Ni de gauche, ni de droite le parti d’Emmanuel Macron ? Ce n’est pas l’avis des Français, qui classent le parti présidentiel à droite, presque un an après l’ élection présidentielle.

Selon un sondage réalisé par Ipsos Public Affairs publié ce vendredi par Le Monde, 50 % des Français classent La République en marche à droite. C’est plus que l’an dernier. Lors de la campagne présidentielle, un tiers des Français estimait que le parti présidentiel était « de droite ». Une conséquence des réformes sociales et économiques du gouvernement ? Tous ceux qui classaient le parti à gauche ou très à gauche en mars 2017 (12 %), ne sont plus que 5 %. De la même manière, seuls 21 % des Français classent désormais le parti présidentiel au centre, contre 33 % l’an passé.

Le clivage gauche-droite n’est pas mort

Le message du candidat Macron, qui se voulait au-dessus de ce clivage, a été bien reçu par les Français : 70 % des sondés assurent que le clivage droite-gauche « ne veut plus dire grand-chose aujourd’hui ». Un sentiment que l’on retrouve dans toutes les catégories de l’électorat : 56 % chez les sympathisants de La France insoumise (LFI), 63 % chez les socialistes, 67 % chez Les Républicains (LR), 74 % chez ceux de LRM et 76 % chez ceux du Front national (FN).

Pourtant, 71 % des Français, et de façon assez homogène, affirment qu’être de gauche et de droite, « ce n’est pas pareil ». D’ailleurs, c’est toujours sur cette échelle que la majorité des sondés se définissent pour évoquer leurs opinions politiques : 32 % se classent à gauche, 37 % à droite et 29 % au centre ; 22 % assurent, en revanche, n’être ni à gauche, ni à droite, ni au centre.

