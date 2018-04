Sondage: La popularité de Macron et Philippe se redresse

Edouard Philippe et Emmanuel Macron, à Paris, le 23 mars 2018. — Philippe Wojazer/AP/SIPA

La popularité d’Emmanuel Macron (+2) et d’Edouard Philippe se redresse (+3) après deux mois de baisse, dans un contexte marqué par les conflits sociaux et les attentats terroristes, selon un sondage YouGov diffusé jeudi.

Avec 32 % des Français interrogés qui portent un jugement favorable sur son action, le chef de l’Etat enraye la chute entamée en début d’année (-13 % en deux mois), mais une majorité la juge toujours négativement (58 %, -2).

La cote du Premier ministre (33 %, +3) et celle du gouvernement (30 %, +2) sont également à la hausse, mais une forte majorité (54 % et 60 %) porte également un jugement défavorable sur leur action, selon ce baromètre pour le Huff Post et Cnews.

Seuls 14 % pensent que le gouvernement « protège leurs intérêts »

La perception de la gestion de l’économie par le gouvernement reste en revanche négative : si elle est jugée « bonne » par 29 % (+1) des personnes interrogées, 55 % (-3) continuent de la juger « mauvaise ». Le chômage et l’emploi (18 %, -4) restent la préoccupation principale des Français, devant la protection sociale (retraites, sécurité sociale…) (18 %, +1), l’immigration (15 %, -3) et l’insécurité (13 %, +5) qui grimpe de 5 points.

Enfin, seuls 14 % des Français considèrent que le gouvernement « protège les intérêts » des personnes comme eux, soit 3 points de moins en un mois, contre 72 % d’un avis contraire.