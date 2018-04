Réforme de la SNCF: Pourquoi l'exécutif joue (très) gros

Edouard Philippe et Emmanuel Macron, à Paris, le 23 mars 2018. — Philippe Wojazer/AP/SIPA

Alors que le mouvement de grève à la SNCF démarre ce mardi, le gouvernement dit ne pas vouloir reculer sur sa réforme du secteur ferroviaire, malgré la contestation.

L'enjeu est également politique : selon le sénateur LREM François Patriat, « c’est un test pour le gouvernement et sa volonté de réformer ».

La majorité présidentielle s'organise pour défendre le projet du gouvernement malgré les attaques de certains syndicats et partis d'opposition.

Grosse semaine pour le gouvernement. La grève à la SNCF a débuté ce mardi, avec une forte mobilisation : seuls un TGV sur huit en moyenne et un train régional sur cinq circulaient. Alors que les syndicats promettent un mouvement « dur » qui s’échelonnera sur trois mois, l’exécutif tient à faire passer ses messages à l’opinion publique sur l’importance de cette réforme. Pour les macronistes, il n’est pas question de reculer sur ce dossier très politique.

« Bataille de l’opinion publique »

« On sait que ce sera très dur, mais la détermination du gouvernement est totale », assure le sénateur François Patriat, membre du comité de la majorité présidentielle qui se réunit chaque semaine autour du Premier ministre. Pour défendre sa réforme pendant la contestation, il faut « apporter des éléments de réponse aux syndicats » et « gagner bataille de l’opinion publique, estime-t-il.

Une bataille disputée : d’après des sondages, 46 % des Français soutiennent les grévistes alors que le mouvement ne fait que commencer. « Il faut qu’on aille tous sur le pont ! Les élus de la majorité, les membres du gouvernement ne doivent pas laisser s’exprimer uniquement les syndicalistes », prévient François Patriat.

Sur le terrain de la communication, ou plutôt de la « pédagogie », terme cher à la majorité, le gouvernement est mobilisé. « La ministre des Transports Elisabeth Borne et Edouard Philippe donneront des interviews, tous les ministres parleront, car il faut dire aux Français que cette réforme est importante pour la SNCF et pour les usagers », indique Matignon. « Le recul n’est pas une option », assène-t-on. Le spectre de 1995, quand le « droit dans ses bottes » Alain Juppé avait finalement détricoté sa réforme de la SNCF, est présent.

Un « test » pour Macron le réformateur

« C’est un test pour le gouvernement et sa volonté de réformer », juge François Patriat. « S’il recule aujourd’hui, il aurait beaucoup de mal à faire les réformes suivantes, notamment celle des retraites ». Réussir là où les précédents gouvernements auraient échoué fait aussi partie du storytelling macroniste. « Il faut aller au bout pour montrer qu’il est possible de réformer ce pays », poursuit l’élu.

Les 310 députés de La République en marche sont aussi mis à contribution. Lors de leur réunion hebdomadaire ce mardi, leur président Richard Ferrand leur a demandé d’aller à la rencontre des employés de la SNCF dans leur circonscription. La consigne : « expliquer ce qu’on veut faire pour préparer l’arrivée de la concurrence et armer la SNCF à cela », et contrer les attaques de l’opposition en affirmant qu’il n’y aura « pas de fermeture de petites lignes ou de privatisation », et que « l’objectif ultime est plus d’offre de trains et des trains moins chers », ont rapporté des députés présents à cette réunion.

Pour LREM, « l’enjeu n’est pas politique »

« On voudrait nous entraîner dans un enjeu symbolique, les opposants à cette réforme en font un enjeu politique », déplore le vice-président du groupe majoritaire Gilles Le Gendre. « Pour nous, l’enjeu n’est pas politique, c’est de réformer la SNCF, et c’est déjà beaucoup », balaie-t-il. « Il faut rompre un cycle de lâcheté, d’immobilisme, qui a mené la SNCF à des dérives financières, commerciales, et de sécurité, sans stigmatiser ni diaboliser personne », ajoute-t-il.

« C’est une réforme d’ampleur, c’est légitime que ça crée des inquiétudes et des incompréhensions parmi cheminots, on va y répondre », indique Matignon. « Mais il ne faut pas donner l’impression qu’on tortille, l’essentiel de la réforme est connu ».

Pas question de dénoncer la « gréviculture » comme l’a fait le député LREM Gabriel Attal, mais Gilles Le Gendre trouve « curieux d’avoir maintenu cette grève alors que la concertation commençait à porter ses fruits ». Même pas de danse pour Edouard Philippe lors des questions au gouvernement ce mardi : « je respecte les grévistes (…) Les millions de Français qui doivent aller à leur travail, parce qu’ils n’ont pas le choix, parce qu’ils veulent aller travailler, doivent également être respectés », a-t-il lancé dans l’hémicycle. « Je voulais les saluer car ils ont des jours difficiles devant eux », a-t-il poursuivi, même si parmi les macronistes, certains, dont Elisabeth Borne, misent sur un essoufflement du mouvement de grève.