Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, va-t-il rejoindre le Front national?

L'ancien ministre LR Thierry Mariani, le 11 juin 2017 à Paris. — BERTRAND GUAY / AFP

Thierry Mariani pourrait figurer en position éligible sur la liste FN aux Européennes.

Depuis quelques années, l’ancien député LR prône le rapprochement avec le parti frontiste.

Cela fait maintenant quelque temps que Thierry Mariani milite pour un « rapprochement » de la droite avec le Front national. L’ancien ministre LR de Nicolas Sarkozy aurait fait un pas de plus avant le congrès du FN, début mars, en déjeunant avec Marine Le Pen. La présidente du Front National lui aurait alors proposé de figurer en position éligible sur la liste de son parti pour les élections européennes de 2019, selon des sources concordantes interrogées par l’AFP.

Étonnant de voir l’emballement médiatique autour de rumeurs pendant un week end prolongé où la politique est en sommeil

Étant à l’étranger pendant 2 semaines, je reste surpris de voir comment un seul article peut être amplifié par ceux qui le reprennent

Pas de conclusion hâtive.. — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) April 2, 2018

« Pas de conclusion hâtive », a tempéré l’intéressé dimanche sur Twitter. 20 Minutes revient sur les relations du fondateur de la Droite populaire avec le parti d’extrême droite.

« Le rempart face au Front national »

Thierry Mariani fait ses armes en politiques dans le Vaucluse. Déjà, le candidat RPR (puis UMP) fait campagne sur ses thèmes de prédilection, immigration et sécurité, et parvient à s’imposer quatre fois lors des élections législatives face au maire d’extrême droite d’Orange, Jacques Bompard. « C’est un peu le paradoxe de Thierry. Il apparaît aujourd’hui aux yeux de certains comme un homme d’extrême droite mais à l’époque, il était le seul rempart face au Front national », sourit Éric Diard, député LR des Bouches-du-Rhône, qui le connaît bien. « Pendant dix ans, ça a été une guerre de tranchée entre les deux. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2012, lorsqu’il a changé de circonscription, que Jacques Bompard est entré à l’Assemblée ».

« Il a ­compris avant beaucoup de monde que l’opinion devenait de plus en plus droitière, probablement grâce à son implantation dans le Vaucluse », disait en 2016, l’ancien bras droit de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux au Monde.

Fondateur de la droite sociale

L’homme est aussi un habitué des polémiques. En 2007, il propose un amendement pour obliger les immigrés demandant le regroupement familial à ­passer un test ADN. Trois ans plus tard, il fonde avec quelques collègues son courant « La Droite populaire », qui rassemble les élus de l’aile droite de l’ex-UMP. « L’idée était de représenter le peuple. Nous disions seulement qu’en matière de sécurité et d’immigration, l’extrême droite n’a pas le monopole et que ces thématiques étaient sous-estimées. Mais il n’y avait aucune connexion avec le Front national », rappelle Eric Diard. C’est pourtant un député membre de la Droite populaire qui en 2010, déjà, prône une alliance avec le Front pour les législatives.

Un rapprochement de plusieurs années

Pour Thierry Mariani, cette tentation frontiste n’est d’ailleurs pas nouvelle :

2012 à Atlantico : « Je fais partie de ceux qui n’ont jamais prétendu que Marine Le Pen était fasciste, nazie ou je ne sais quoi. Je la mets au même niveau que Jean-Luc Mélenchon : elle a dit un nombre d’énormités invraisemblables dans la campagne, mais rien d’anti-démocratique ou anti-républicain ».

2015 au Lab : « Ça fait trente ans que je m’entends dire que je me rapproche du FN. C’est ridicule, je ne suis absolument pas en accord avec ce parti qui se veut à droite sur les sujets régaliens mais a des positions de gauche archaïque sur le social ».

Juin 2017 au journal d’extrême droite Minute : « C’est trop tôt. Mais si un jour la droite veut revenir aux affaires, il est évident qu’il y a quelques barrières à casser, non pas en termes de partis mais en termes de personnes »

Mars 2018 au JDD : « Il est temps de renverser la table. Le Front national a évolué. Regardons si un accord ou un rapprochement sont possibles. Parce que si on veut des alliés, ils seront forcément de ce côté-là »

« Thierry a toujours été marqué bien à droite mais ça me surprendrait qu’il franchisse le Rubicon. Il a souhaité entendre ce que voulait lui dire Marine Le Pen mais je ne pense pas qu’il ait encore pris sa décision », note Eric Diard. « Les Européennes ne doivent pas être un lot de consolation pour les perdants de juin dernier, les Nicolas Dhuicq ou Jean-Frédéric Poisson… Si Thierry Mariani était encore député LR, aurait-il tenté ce rapprochement ? »