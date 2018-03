Accord entre Macron, Rugy et Larcher sur une réduction de 30% du nombre de parlementaires

Gérard Larcher, président du Sénat, et François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, le 13 novembre 2017 à Paris. — Etienne Laurent/AP/SIPA

Un accord entre l’Elysée, l’Assemblée nationale et le Sénat a enfin été trouvé. Edouard Philippe présentera en milieu de semaine prochaine les textes de la réforme des institutions promise par Emmanuel Macron, tombé d’accord vendredi avec les présidents de l’Assemblée et du Sénat sur une réduction de 30 % du nombre de parlementaires, a indiqué l’Elysée.

La rencontre entre les quatre hommes au palais présidentiel n’a pas été « conclusive » en raison principalement de l’absence d’accord sur la dose de proportionnelle à introduire aux élections législatives. Mais « nous travaillons à une voie de passage », a précisé l’Elysée.

« Les trois textes » de la réforme présentés la semaine prochaine

« On a bien travaillé », a simplement déclaré à la presse le président de l’Assemblée François de Rugy (LREM) au sortir du rendez-vous de plus d’une heure trente, après avoir serré la main de Gérard Larcher (LR). « La réunion a permis d’avancer dans le travail de convergence mené depuis plusieurs semaines » et « on a une dynamique très constructive », d’après l’Elysée.

Probablement lors d’une déclaration en milieu de semaine, le Premier ministre présentera « les trois textes » de la réforme - projets de loi constitutionnelle, organique et simple - qui permettront de « respecter les engagements pris par le président de la République au cours de sa campagne » et répétés devant le Congrès en juillet dernier : réduction du nombre de parlementaires, dose de proportionnelle et également non-cumul des mandats dans le temps.