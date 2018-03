VIDEO. Clémentine Autain accusée à tort d'avoir ri pendant l'hommage à Arnaud Beltrame

FAKE OFF Des internautes accusent faussement l'élue de La France insoumise d'avoir ri pendant l'hommage au gendarme, à l'aide d'une capture d'écran...

Clémentine Autain (à gauche), élue France Insoumise, patiente avant le début de l'hommage à Arnaud Beltrame, mercredi, dans la cour des Invalides. — Capture d'écran France 2

« Ce petit moment se passe avant le début de l’hommage. » Clémentine Autain, députée de La France insoumise, a été obligée de se justifier, ce jeudi, après la publication d’une capture d’écran l’accusant d’avoir ri « pendant l’hommage au colonel Beltrame. »

La capture d’écran a été reprise sur plusieurssites et partagée par de nombreux internautes, dont Julien Rochedy, ancien responsable du Front national de la jeunesse, et Wallerand de Saint Just, élu FN au conseil régional d’Ile-de-France.

FAKE OFF

Clémentine Autain se trouvait bien dans la cour des Invalides, mais la capture d’écran n’a pas été prise au moment de l’hommage, mais avant, alors que l’élue patientait. Buzzfeed a retrouvé la séquence et on voit clairement que les deux personnalités ne rient pas. Elles échangent à peine un sourire.

Wallerand de Saint-Just (@wdesaintjust) et des militants de droite et d’extrême droite accusent Clémentine Autain d’avoir «ri» lors de la cérémonie d’hommage à Arnaud #Beltrame. La séquence vidéo montre plutôt un sourire fugace avant l’arrivée du président de la République. pic.twitter.com/BUgwMxWn1c — Vérifié (@verifie) March 28, 2018

Clémentine Autain s’est dite « consternée » par une « tentative (…) d’instrumentalisation politique à l’occasion d’un hommage qui rassemble. »

