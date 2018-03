Bouches-du-Rhône: La fédération du PS sur la voie d’un renouveau

Une femme entre dans un bureau de vote à Marseille le 13 octobre 2013 à l'occasion de la primaire PS — Bertrand Langlois AFP

Yannick Ohanessian, mandataire de Luc Carvounas et Nora Mebarek, mandataire d’Emmanuel Maurel, se présentent à la tête de la fédération du PS 13.

Les deux candidats souhaitent un renouveau pour la fédération 13, après un déclin depuis les années Guérini.

Benoit Payan, mandataire d’Olivier Faure, le nouveau patron du PS s’est retiré pour « ne pas cumuler les mandats ».

Un vent nouveau soufflerait-il sur la fédération du Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône ? C’est en tout cas ce que souhaitent les deux candidats déclarés à la tête de la fédération du PS 13, Yannick Ohanessian et Nora Mebarek. Elle est la mandataire d’Emmanuel Maurel, arrivé en tête dans le département tandis que Yannick Ohanessian représente Luc Carvounas, pourtant arrivé dernier mais soutenu par Benoit Payan, mandataire d’Olivier Faure, le nouveau patron du Parti Socialiste.

Les militants doivent désigner ce jeudi leur premier secrétaire fédéral, qui succédera à Jean-David Ciot. Les deux candidats souhaitent un renouveau pour la fédération des Bouches-du-Rhône, qui ne cesse de décroître depuis l’ère Guérini. « Ma motion est arrivée en tête dans le département avec près de 33 % des suffrages. J’ai pris acte que les militants nous soutenaient majoritairement, c’est ce qui m’a décidé à me présenter », explique Nora Mebarek, qui est cheffe d’opposition à la mairie d’Arles.

« Renouveler les cadres de cette fédération »

Elle a toujours prôné une « union de la gauche », en se retirant notamment au profit du Parti communiste. « Si ce n’est pas moi ce n’est pas grave, tant que c’est le PS. Si ce n’est pas le PS, ce n’est pas très grave tant que c’est à gauche », explique-t-elle. Nora Mebarek n’a jamais fait partie de la majorité de Jean-David Ciot qui dirigeait jusqu’alors la fédération. « Je ne sais pas ce qu’il s’y passe mais je serai totalement transparente », promet-elle.

Fier de mon ami et mandataire @yann_ohanessian et respect pour @BenoitPayan Ils sont tous les deux le nouveau visage jeune et dynamique du 13! Avec eux le #PS va prendre un nouveau départ https://t.co/gDOPau0SYy — Luc Carvounas (@luccarvounas) March 17, 2018

Benoit Payan, chef de l’opposition socialiste à la mairie de Marseille, n’a quant à lui pas hésité une seule seconde à soutenir Yannick Ohanessian. « Depuis le début j’ai affirmé que je ne serai pas candidat et je reste dans cette ligne. Je ne veux pas cumuler les mandats alors que je critique ceux qui le font, je reste cohérent », avance-t-il.

Il considère Yannick Ohanessian comme le plus apte à renouveler cette fédération qui ne compte plus que 1.300 militants : « Il faut à tout prix renouveler les cadres de cette fédération et leurs pratiques qui nous ont trop longtemps menés à la médiocratie. Yannick Ohanessian est un cheminot militant qui nous permettra de nous relever. Je l’accompagnerai dans cette démarche de clarté », explique Benoit Payan. Reste à savoir dans quel état ils récupéreront la fédération.

Yannick Ohanessian, qui devait nous rappeler mercredi dans la journée, n’a finalement pas pu se « libérer ».