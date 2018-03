Attentat dans l'Aude: Wauquiez propose de créer «un délit d'incitation à la haine de la République»

Laurent Wauquiez au QG parisien des Républicains, le 26 mars 2018. — LEWIS JOLY / SIPA/SIPA

Laurent Wauquiez réitère ses critiques contre le gouvernement, quatre jours après les attaques djihadistes dans l'Aude. Le président des Républicains, qui dit douter de la « volonté de lutter contre le communautarisme » d’Emmanuel Macron, a proposé de « créer un délit d’incitation à la haine de la République », mardi dans une interview au Parisien.

Il faut « créer ce délit d’incitation à la haine de la République », affirme le numéro un de LR, « on a trop d’individus étrangers radicalisés sur notre territoire. Tous les gens qui nourrissent les réseaux intégristes doivent pouvoir être expulsés ».

« Puisqu’Emmanuel Macron propose de toucher à la Constitution pour des sujets qui n’intéressent personne [la réforme des institutions], eh bien, je lui demande d’en profiter pour intégrer ces mesures permettant de protéger les Français », ajoute-t-il.

« Après chaque attentat, on a les mêmes découvertes »

Laurent Wauquiez réitère la demande qu’il avait faite après l’attentat islamiste dans l’Aude d’expulser tous les étrangers fichés S. « On aurait 2.500 à 3.000 individus étrangers suivis sur le sol français pour radicalisme. Je demande donc qu’on utilise l’outil de la fiche S, en la faisant évoluer si nécessaire, pour agir en amont… et pas une fois que le sang des Français a été déversé », insiste-t-il. « Je remarque d’ailleurs que sur ce débat, les choses bougent. Manuel Valls soutient cette mesure, alors qu’il était contre quand il était à Matignon », ajoute-t-il.

« Après chaque attentat, on a les mêmes découvertes : des individus fichés S dans 60 % des cas, parfois condamnés par la justice, et on n’en tire aucune conséquence ! (…) Emmanuel Macron s’est opposé à la déchéance de la nationalité -ce qui nous aurait aidés puisque Radouane Lakdim était binational- et il a fait sortir la France de l’état d’urgence », dénonce-t-il à nouveau.

Selon Laurent Wauquiez, « on ne sent pas chez » le chef de l’Etat « une volonté de lutter contre le communautarisme. Nommer au Conseil national de la ville des personnalités communautaristes, est-ce raisonnable ? Quand vous pensez qu’il a osé déclarer en novembre dernier que "nous avons gagné la guerre contre Daesh… !" ».