Nicolas Sarkozy au zoo de Beauval, le 22 novembre 2017. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Il ne quitte plus la Une de l'actualité. Nicolas Sarkozy sera l'invité du 20h de TF1 ce jeudi soir, a annoncé un porte-parole de la chaîne. L'ancien chef de l'Etat a été mis en examen mercredi soir pour « corruption passive », « financement illégal de campagne électorale » et « recel de fonds publics libyens » et placé sous contrôle judiciaire.

Nicolas Sarkozy était en garde à vue et entendu par les enquêteurs de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) de Nanterre depuis mardi matin dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.