Nicolas Sarkozy mis en examen: Timides soutiens chez Les Républicains

Eric Woerth était le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

LR et son président Laurent Wauquiez avaient pris les devants mardi, apportant un « soutien plein et entier » à Nicolas Sarkozy, alors en garde à vue. Mais après l’annonce de sa mise en examen dans l’enquête sur des soupçons de financement libyen, mercredi soir, les tweets de fidèles se comptaient sur les doigts d’une main.

L’ancien trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, qui avait été entendu par les enquêteurs l’an dernier, a exprimé son « amitié et fidèle soutien à Nicolas Sarkozy dans cette épreuve ». Les anciens ministres Thierry Mariani et Nadine Morano ont fait pareil, cette dernière se disant persuadée que l’ancien président « sera blanchi bientôt. »

Amitié et fidèle soutien à @NicolasSarkozy dans cette épreuve — Eric Woerth (@ericwoerth) March 21, 2018

Ceux qui réclament la présomption d’innocence pour les membres du Gvt ou pour les Élus de la majorité, devraient aussi la respecter pour un ancien Pdt qui doit avoir au moins les mêmes droits qu’un simple citoyen . Soutien et amitiés à Nicolas #Sarkozy — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) March 21, 2018

2013 · @NicolasSarkozy est poursuivi pour "abus de faiblesse, abus de confiance aggravés et escroqueries aggravées au préjudice de Mme Liliane Bettencourt".: NON LIEU ! 2018 je fais confiance à @NicolasSarkozy qui a accès au dossier par sa mise en examen. Il sera blanchi bientôt — Nadine Morano (@nadine__morano) March 21, 2018

« L’heure de rendre des comptes a sonné », pour Poutou

En dehors de la famille politique de Nicolas Sarkozy, les réactions sont plus sévères. « Visiblement l’heure de rendre des comptes a sonné. Pour lui comme pour sa bande avec Guéant Hortefeux et Cie. À travers ça, c’est tout un système politique, un pouvoir qui repose sur la corruption, la triche, le vol et le mensonge », accuse Philippe Poutou, porte-parole du NPA.

Ça se corse pour Sarkozy avec sa mise en examen. Visiblement l’heure de rendre des comptes a sonné. Pour lui comme pour sa bande avec Guéant Hortefeux et Cie. À travers ça, c’est tout un système politique, un pouvoir qui repose sur la corruption, la triche, le vol et le mensonge. — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) March 21, 2018

« Il y a la présomption d’innocence et ça ne fait plaisir à personne pour l’orgueil national de voir un ancien président en garde à vue puis mis en examen, mais les faits sont très graves », a jugé Florian Philippot, président des Patriotes, sur LCI.