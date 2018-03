Hidalgo, Aubry, Appéré, Bouchart... Quatre Françaises en lice pour le titre de meilleure maire du monde

On savait déjà que Rennes cartonnait dans de nombreux palmarès sur la qualité de vie ou le bonheur au travail. Cette fois, c’est sa maire Nathalie Appéré qui est mise à l’honneur. A la tête de la capitale bretonne depuis 2014, l’élue socialiste est en lice pour le titre honorifique de meilleure maire du monde, rien que ça.

Nathalie Appéré, maire de #Rennes, nominée parmi 38 femmes maires de 24 pays pour le Prix Mondial des Maires 2018 ! 👍👍👍



Alors sans hésitation, on vote pour Nathalie Appéré et faire gagner Rennes via le lien suivant : https://t.co/E0yJ28qhAn pic.twitter.com/faKiPfky9H