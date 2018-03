VIDEO. Francophonie: Emmanuel Macron défend son utilisation de l'anglais

A l'occasion de Emmanuel Macron s'est exprimé à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2018. — ludovic MARIN / AFP

Parler anglais et défendre le français, c'est n'est pas incompatible, selon Emmanuel Macron. «A Davos, je me suis d'abord exprimé en anglais, puis en français. Certains auraient préféré que je ne m'exprime qu'en français. Mais s'exprimer en anglais dans une enceinte réunissant la communauté des affaires, c'est d'abord utile et c'est montrer que le français se construit dans ce plurilinguisme, dans cette capacité à parler la langue de l'autre», a lancé le président, qui présentait sa stratégie pour faire du français le «trésor partagé de 700 millions de personnes dans le monde», dont de plus en plus d'Africains.

La francophonie ne doit plus être une annexe de la France mais «une sphère dont la France n'est qu'une partie, agissante mais consciente de ne pas porter seule le destin du français», a-t-il déclaré devant 400 personnes, dont 300 jeunes à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Dans le monde, «des centaines de millions de femmes et d'hommes se confrontent au monde, le vivent et le racontent en français», selon lui.

Priorité à l'Afrique

La priorité est, selon lui, d'améliorer et d'étendre l'enseignement du français partout dans le monde, en particulier en Afrique, où la concurrence de l'anglais est rude. Notamment en visant un doublement du nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger.

Grâce au dynamisme démographique de l'Afrique, la francophonie est l'espace linguistique à la plus forte croissance: +143% prévu entre 2015 et 2065 (+62% pour l'anglais), selon l'ONU. D'ici à 2065, un milliard de personnes devraient parler français, soit cinq fois plus qu'en 1960, au deuxième rang des langues internationales derrière l'anglais et au troisième des langues les plus parlées. Le français est actuellement en cinquième position après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et, suivant les estimations, l'arabe ou le hindi, selon l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Davantage d'heures pour les réfugiés

Emmanuel Macron avait choisi la coupole de l'Académie française pour prononcer devant les Académiciens un discours lyrique, truffé de citations et de souvenirs émus d'auteurs qui on marqué sa jeunesse, de Jean Giono à Pierre Michon. Il a en outre rendu hommage aux «profs de français, ces héros», en faisant un clin d'oeil à son épouse Brigitte, assise au premier rang, qui a longtemps enseigné.

Le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de défendre la place -de plus en plus contestée- du français dans les enceintes internationales, notamment à Bruxelles, et sur le Web. Car «la bataille pour diffuser le français comme langue de communication se joue en grande partie sur Internet».

Une autre priorité est d'améliorer l'accès au français pour les réfugiés en France, qui ont droit actuellement à 250 heures d'apprentissage. Mais «je vous défie d'apprendre le français en 250 heures», a-t-il dit, en annonçant que le volume de cours gratuits serait porté à 400 heures, voire à 600 heures pour ceux qui ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture.