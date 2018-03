Pourquoi Emmanuel Macron communique-t-il autant autour des enfants?

Emmanuel et Brigitte Macron accueille des enfants à l'Elysée. — Michel Euler / POOL / AFP

C’était en mars dernier, en pleine campagne. Craie en main, Emmanuel Macron expliquait pour l’émission Au tableau! son « et de droite, et de gauche » à des enfants amusés. Un an plus tard, le président de la République n’a pas lâché cette communication « bon enfant ». Une vingtaine d’élèves de CM2 sont invités mercredi à poser des questions au porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres dans le cadre de la semaine de la presse à l’école, révèle France Info.

Ces « sorties scolaires » sont régulièrement à l’agenda présidentiel. En août, Macron déguste un cordon-bleu avec des jeunes privés de vacances. En novembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, Emmanuel Macron invite des élèves pour un « Conseil des ministres » rajeuni. La semaine dernière, le président racontait son quotidien à l’Elysée dans une école de l’Indre.

Hier, ce petit bonhomme a soumis une proposition pas bête au Conseil des ministres "junior". La réaction de Macron est... 😕#Quotidien pic.twitter.com/6z1y30gc03 — Quotidien (@Qofficiel) November 21, 2017

« Contrer l’image de personne froide et autoritaire que certains lui accolent»

« Emmanuel Macron est dans la continuité des anciens présidents, qui recherchent ce contact des enfants. Le le Noël de l’Elysée est chaque année un moment important. Avoir des enfants ou être entouré par des jeunes est important en termes de communication car la jeunesse garde une bonne image », explique Philippe Moreau Chevrolet, spécialiste de communication politique et dirigeant de MCBG Conseil.

« Avec Emmanuel Macron, le trait est appuyé pour contrer l’image de personne froide et autoritaire que certains lui accolent. C’est du gadget, mais cela permet de faire de jolies images devant les caméras. Comme Nicolas Sarkozy, il utilise en quelque sorte les enfants pour installer une image paternelle et bienveillante dans l’opinion. Souvenez-vous aussi de la communication de Jacques Séguéla autour de la Génération Mitterrand, et cette main tendue vers un bébé », poursuit le communicant.

Dans cette stratégie de communication, Brigitte Macron n’est jamais très loin. En novembre, c’est elle qui fait visiter le Château à des écoliers. L’ancienne professeure de français est aussi à l’initiative, avec son mari, pour l’organisation du conte musical Pierre et le Loup devant des enfants et le personnel de l’Elysée. « Brigitte Macron a été un pivot de sa communication pendant la campagne. Cette proximité avec les enfants lui permet aussi d’exister médiatiquement », ajoute le spécialiste.

Le chef de l’Etat n’a d’ailleurs pas hésité à communiquer autour des sept petits-enfants de Brigitte, qui le surnomment «Daddy».

Lors de l’émission Au tableau !, le candidat Macron avait été interrogé sur sa non paternité. « C’est un choix que j’ai fait. Mais Brigitte qui est ma femme avait trois enfants […] On s’est posé la question mais moi j’ai considéré que le plus important était qu’on élève bien les enfants, qu’on les aime […] On a fait le choix de pas avoir d’enfants […] mais ça ne me manque pas car j’aime les enfants de Brigitte comme si c’était les miens, et j’aime mes petits-enfants car pour moi ce sont les miens », avait-il répondu. Pour Philippe Moreau Chevrolet, « il y a une volonté de communiquer là-dessus car Emmanuel Macron n’a pas eu d’enfants. Il sait l’importance que cela peut avoir pour incarner la figure de père de la nation ».