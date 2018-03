CSG, réforme ferroviaire et accusation de harcèlement sexuel… Ce qu’il faut retenir de «L’Emission politique» avec Gérald Darmanin

Pas d’annonce en grande pompe, mais beaucoup d’explications. Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, a passé deux heures sur le plateau de France 2 jeudi soir, pour L’Emission politique. 20 Minutes condense ce qu’il fallait retenir du passage médiatique de l’un des benjamins du gouvernement, ancien maire de Tourcoing, par ailleurs mis en cause par une femme qui a porté plainte contre lui pour « abus de faiblesse ».

La réforme ferroviaire au cœur de l’émission

L’intersyndicale des cheminots a annoncé dans la journée une grève au rythme de « deux jours sur cinq » du 3 avril au 28 juin contre la réforme de la SNCF prévue par l’exécutif. Le sujet a donc été mis sur la table dès le début, avec l’intervention d’un syndicaliste et d’une contrôleuse, qui ont accusé le gouvernement de vouloir privatiser la SNCF et toucher à leur statut.

Gérald Darmanin a démenti ces deux affirmations, pour la première, assurant qu’ouverture à la concurrence ne signifiait pas privatisation, et pour la deuxième que « Personne n’a jamais dit que les 50 milliards de dette de la SNCF sont dus au statut des cheminots. On ne touchera pas à votre statut, ce sont les nouveaux entrants qui ne l’auront pas. »

Olivier Besancenot, membre du Nouveau parti anticapitaliste et « postier le plus connu des Français », comme l’a présenté Léa Salamé, a été le premier, en fin d’émission, à désarconner le ministre, revenant notamment sur cette réforme de la SNCF, mais aussi sur la hausse de la CSG pour les retraités et la situation des EHPAD.

"C'est un mensonge majeur de faire croire que les régions, qui n'ont pas les moyens de les financer, ne supprimeront pas les 9000 kilomètres de "petites lignes" que le rapport Spinetta préconise de supprimer." pic.twitter.com/tHgcKmWdVY — Olivier Besancenot (@olbesancenot) March 15, 2018

La taxe d’habitation en moins pour compenser la CSG en hausse

La contribution sociale généralisée justement a été abordée pendant un moment. Des retraités ont manifestés ce jeudi pour demander des mesures en faveur du pouvoir d’achat, afin de compenser la hausse de 1,7% entrée en vigueur au 1er janvier pour les retraites supérieures à 1.200 euros brut par mois.

« Les Français ont tellement entendu des hommes politiques leur dire que les impôts allaient baisser qu’ils n’y croient pas. C’est l’histoire de Pierre et le Loup », a d’abord dit Gérald Darmanin, avant d’affirmer qu’à « la fin de l’année, ils constateront tous la suppression pour 90 % d’entre eux de la taxe d’habitation », afin de contrebalancer cette hausse de la CSG.

Jean-Marie Le Pen, venu parler… immigration