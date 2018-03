«Fétichisme nazi»: Quand le député FN Gilbert Collard se paye Jean-Marie Le Pen

BIS REPETITA Le parti tel qu’il était quand Jean-Marie Le Pen l’a cofondé « n’existe plus », a aussi estimé le député Gilbert Collard…

Dédiabolisation épisode 2853. Le député FN du Gard, Gilbert Collard, a qualifié jeudi de « fétichisme nazi » la présence, dans le bureau du cofondateur du FN Jean-Marie Le Pen, de deux statuettes inspirées d’œuvres d’un sculpteur du IIIe Reich.

Jean-Marie Le Pen, qui a présidé le Front national de 1972 à 2011, « a un problème complètement névrotique avec cette période. On est dans l’ordre d’une pathologie historique pour garder chez soi des statuettes qui ont été fabriquées (…) par le sculpteur d’Hitler. Il faut être complètement fétichiste », a déclaré le député Collard à l’émission Questions d’info LCP-Le Point-AFP.

« C’est un fétichisme nazi », a-t-il encore ajouté avant de préciser, « comment on peut avoir chez soi ce genre de statues ? Moi je les fous à la poubelle ». Cependant, ces objets ne décrédibilisent pas le FN. Non, car le parti tel qu’il était quand Jean-Marie Le Pen l’a cofondé « n’existe plus », a estimé l’avocat.

Deux statuettes représentant deux jeunes hommes nus portant, l’un un glaive, l’autre une torche, ornent une cheminée du manoir de Montretout près de Paris, où l’ex-président d’honneur du Front national a installé ses bureaux. Il s’agit de reproductions de deux œuvres d'Arno Breker, sculpteur attitré du IIIe Reich, selon le critique d’art François Jonquet cité par le Canard enchaîné paru mercredi.

Les sculptures originales détruites par l’Armée rouge

Les sculptures originales, qui mesuraient 3,50 m, se trouvaient dans la cour d’honneur de la chancellerie du Reich et ont été détruites par l’Armée rouge en 1945. Les statuettes sont visibles sur des images de l’émission Quotidien de TMC diffusée le 23 février.