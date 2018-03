Appel à témoignages: Allez-vous voter pour désigner le patron du Parti socialiste?

Olivier Faure, Emmanuel Maurel, Stephane Le Foll, Luc Carvounas. AFP PHOTO — AFP

Quatre hommes pour un poste. Les députés Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas, et l’eurodéputé Emmanuel Maurel sont candidats pour devenir le Premier secrétaire du PS. Les militants socialistes à jour de cotisation sont appelés à désigner le futur patron du Parti socialiste les 15 et 29 mars. Le vote a lieu quelques jours avant le 78e Congrès du PS, qui se déroulera à Aubervilliers les 7 et 8 avril.

