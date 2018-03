QUIZ. «Assistant de Mélenchon», «auteur de BD», «sosie de Hollande»... Connaissez-vous bien les candidats à la tête du PS?

Stephane Le Foll, Luc Carvounas, Emmanuel Maurel et Olivier Faure — AFP

Le successeur de Jean-Christophe Cambadélis se trouve dans ces quatre-là. Les députés Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas, et l’eurodéputé Emmanuel Maurel sont en lice pour être le prochain Premier secrétaire du PS. Les militants socialistes sont appelés à désigner le futur patron de leur parti les 15 et 29 mars, quelques jours avant le 78e Congrès du PS, qui se déroulera à Aubervilliers les 7 et 8 avril. 20 Minutes vous a concocté un petit quiz pour mieux connaître les quatre candidats.