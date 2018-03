VIDEO. Le très gênant lapsus d'Edouard Philippe devant les instances du rugby

Le Premier ministre Edouard Philippe. — G. Durand / 20 Minutes

Énormes fous rires ce samedi lors du discours pour le lancement officiel du comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France. Le Premier ministre Edouard Philippe, invité à prendre la parole devant les instances du rugby français et international, a amusé l’auditoire bien malgré lui avec un lapsus pour le moins gênant.

La langue du Premier ministre a quelque peu fourché. « Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer… », a déclaré le chef du gouvernement, avant de s’interrompre tout net au milieu de sa phrase. Visiblement très gêné, il s’est empressé de corriger ses paroles : « La France est une nation qui veut continuer à susciter des grands champions », a rectifié le Premier ministre alors que l’auditoire s’esclaffait de rires.

L'ÉNORME lapsus du Premier ministre Edouard Philippe pour le lancement de la coupe du monde de rugby 2023 pic.twitter.com/wa9s4y8CWS — CNEWS (@CNEWS) March 10, 2018

« On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l’esprit mal placé, je ne peux pas le croire… »

Un lapsus dont le Premier ministre a préféré s’amuser, ironisant sur la réaction du public hilare. « On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l’esprit mal placé, je ne peux pas le croire… Voilà voilà. Il va falloir que je redevienne sérieux. On ne traduira pas en anglais cette remarque, on la gardera en français », a plaisanté Edouard Philippe en essayant de retenir un énorme fou rire.

>> A lire aussi : Edouard Philippe fait un lapsus: «Vous craigniez que je sois le prési… le Premier ministre, pardon !»

L’ancien maire du Havre a déjà été victime d’un lapsus mémorable à l’Assemblée nationale. Répondant en juillet dernier à une question du député LR Damien Abad, le chef du gouvernement avait déclaré : « Vous craignez que je sois le présid… », provoquant ainsi les rires des députés de l’hémicycle.