VIDEO. Débat du PS: Notre bingo des phrases que vous allez forcément entendre

Olivier Faure, Emmanuel Maurel, Stephane Le Foll, Luc Carvounas. AFP PHOTO — AFP

Les quatre candidats au poste de Premier secrétaire du PS - Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel - débattent ce mercredi soir sur LCI et RTL. Pendant une heure, de 21h à 22h, ils vont défendre leur projet et tenter de rendre audible un parti éclipsé par les pôles incarnés par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Pour cette soirée politique, vous entendrez sur le plateau la présentation des projets… et des formules plus ou moins creuses mais emphatiques.

Si vous hésitez à vous coltiner l’émission en direct, pas de panique. 20 Minutes vous a préparé ci-dessous un bingo des phrases politiques. Un point à chaque fois que l’un ou l’autre des candidats prononce une formule. Et on calcule les scores en fin d’émission…

Bingo des phrases du débat des candidats pour la tête du PS le 7 mars 2018 - BERAUD/20 Minutes

Bonus : Une formule culte se cache dans cette grille, saurez-vous la retrouver ?

Le coordinateur du PS Rachid Temal espère que 30.000 militants voteront pour désigner la tête du parti les 15 et 29 mars. Ce scrutin interviendra quelques jours avant le 78e Congrès du PS, qui se déroulera à Aubervilliers les 7 et 8 avril.

