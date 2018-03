VIDEO. Parti socialiste: Tout savoir sur le débat entre les quatre candidats à la tête du parti

POLITIQUE Les députés Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas, et le député européen Emmanuel Maurel, débattent ce soir sur LCI et RTL...

Olivier Faure, Emmanuel Maurel, Stephane Le Foll, Luc Carvounas. AFP PHOTO — AFP

Une heure trente pour montrer signe de vie. Les quatre candidats au poste de premier secrétaire du PS s’affrontent ce mercredi à partir de 21h sur LCI et RTL (en partenariat avec Le Figaro), avec un double objectif : convaincre les militants de venir voter les 15 et 29 mars, et montrer aux Français que le Parti socialiste n’est pas un astre mort. 20 Minutes vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la joute verbale entre les députés Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas, et le député européen Emmanuel Maurel.

Comment va se dérouler le débat ?

Du très classique. Les candidats commenceront par une minute trente d’introduction pour se présenter, dans l’ordre suivant : Luc Carvounas, Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Emmanuel Maurel. Ensuite, l’affrontement autour de trois thèmes : l’exercice du pouvoir (et notamment le bilan de François Hollande et les alliances que peut nouer le PS), les enjeux écologiques, économiques et sociaux, et enfin l’Europe et la mondialisation. A la fin du débat, Olivier Faure pronocera en premier sa conclusion, suivi de Stéphane Le Foll, Emmanuel Maurel et Luc Carvounas. Quelques détails sur la mise en scène :

Le débat sera animé par Arlette Chabot (LCI), Guillaume Roquette (Le Figaro) et Benjamin Sportouch (RTL).

Le débat se tiendra autour d’une simple table, sans pupitres.

Les plans de coupe ont été acceptés.

32 personnes seront dans le public : des proches et des caciques du PS.

Comment éviter la boîte à baffes ?

La campagne a été ponctuée de quelques prises à partie parfois violentes. Comment éviter que l’affaire tourne au pugilat ? Tous disent vouloir débattre « sur le fond », loin de toute « attaque personnelle ». « On ne va cogner personne, on va s’affirmer sur le fond », promet l’entourage de Luc Carvounas. « Les candidats auront tout perdu si les militants se désintéressent de l’enjeu et qu’on est dans des chamailleries », prévient celui de Le Foll. Reste que le favori désigné, Olivier Faure, pourrait vite ressembler à un punching-ball. « Le fond compte, mais également la forme, la manière de s’exprimer », a prévenu Le Foll, l’ancien grognard de Hollande dans le Monde.

Combien de téléspectateurs ?

C’est peut-être le principal enjeu du débat : comment éviter le bide d’audience ? D’après un sondage Harris Interactive pour Le Figaro, LCI et RTL diffusé mardi, 52 % des sympathisants socialistes interrogés n’ont pas souhaité se prononcer sur leur favori, parce qu’ils… ne connaissaient pas suffisamment les candidats. Sur l’ensemble des Français, ce chiffre monte à 80 %. Seul un français sur cinq a d’ailleurs une bonne image du Parti socialiste. Les chiffres du débat seront d’autant plus scrutés qu’ils pourraient donner des renseignements sur le nombre de votants en mars prochain. Le coordinateur du PS Rachid Temal a fixé un objectif de 30.000 votants le 15 mars prochain.