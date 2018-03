Les cours de Laurent Wauquiez à l’EM Lyon maintenus grâce aux «excellentes évaluations des étudiants»

Laurent Wauquiez, ici en visite à la Réunion dimanche dernier. VALERIE KOCH — SIPA

Le tourbillon médiatique déclenché le 16 février n’aura finalement pas incité l’EM Lyon à annuler les prochaines interventions de Laurent Wauquiez. L’école de management et de commerce lyonnaise vient en effet d’indiquer ce mardi que d’autres cours se tiendraient bien. Ils devraient avoir lieu les 16 et 17 mars.

« Suite à l’excellent niveau des évaluations du cours par les étudiants, ce cours est maintenu. Cela est conforme à notre politique de qualité », explique la direction de l’établissement, qui avait subi une partie des nombreuses critiques de ce véritable « WauquiezGate ».

Le président des Républicains mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait suscité un tollé avec des déclarations choc, enregistrées à son insu et diffusées par l’émission Quotidien sur TMC, lors de ses deux premiers cours devant des étudiants lyonnais. Il y ciblait tour à tour Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, Alain Juppé, Valérie Pécresse et même le patronat dans sa région.

Les socialistes d’Auvergne-Rhône-Alpes avaient notamment appelé l’école de management à arrêter sa collaboration avec lui, voyant dans ces interventions « une tribune de propagande personnelle » plus qu’un cours. Interrogé par 20 Minutes, le président de l’EM Lyon (et député LREM) Bruno Bonnell avait lui regretté « une tribune politisée, et malheureusement plutôt désespérante qu’inspirante ».

Mais dans le même temps, les étudiants avaient publié une tribune sur les réseaux sociaux, défendant un cours « à la hauteur de (leurs) attentes », « un discours franc avec des échanges parfois abrupts mais toujours respectueux ». C’est donc cet avis qui a le plus compté au final.