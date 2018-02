Après avoir annoncé qu'il n'irait pas, Nicolas Hulot s'est rendu au Salon de l'agriculture

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a déclaré que l'Etat réfléchissait à un bonus-malus énergétique sur les logements le 23 novembre 2017. — ludovic MARIN / AFP

Nicolas Hulot a finalement changé d’avis. Le ministre de la Transition écologique s’est rendu mardi soir au Salon de l'agriculture,après avoir annoncé qu’il ne s’y rendrait pas.

« Je retrouve Frédérique Vidal (ministre de l’Enseignement supérieur) au salon de l’agriculture avec tous ceux qui construisent l’agriculture de demain. Innovation, proximité, diversité - le monde agricole s’engage pour plus de valeur pour les agriculteurs et plus de qualité pour les consommateurs », a indiqué le ministre sur son compte Twitter.

— Nicolas Hulot (@N_Hulot) February 27, 2018

Machine arrière

« Il est venu au salon pour un événement organisé par l’Inra (Institut national de la recherche agronomique). Il échange avec des scientifiques et va ensuite rencontrer Christiane Lambert de la FNSEA », a indiqué son entourage.

Nicolas Hulot, dont les relations avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert sont notoirement houleuses, avait annoncé qu’il ne se rendrait pas au salon de l’Agriculture car il « privilégie le dialogue direct avec les parties prenantes dans de bonnes conditions d’échange », selon son entourage.