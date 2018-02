Propos de Laurent Wauquiez: «Si Jean-Luc Mélenchon a envie de venir, il est le bienvenu», assure le directeur de l’EM Lyon

L'entrée du Campus de l'EM Lyon, la semaine passée. — Dylan Munoz

L’EM Lyon n’a pas échappé aux critiques depuis six jours et la diffusion dans Quotidien de certains propos de Laurent Wauquiez enregistrés durant un cours.

Le directeur de l’EM Lyon Bernard Belletante est revenu mercredi sur cette immense polémique, défendant la position d'« agora » de son école.

Bernard Belletante avait jusque-là privilégié une communication en interne, via une lettre transmise aux étudiants et aux intervenants de l’EM Lyon. Mais le directeur de l’école de management et de commerce lyonnaise a accordé une interview mercredi au site EducPros, dans laquelle il est revenu sur la polémique apparue vendredi après le cours de Laurent Wauquiez à l’EM Lyon.

« C’est un événement inédit par la concentration des sollicitations médiatiques, mais c’est tout, assure Bernard Belletante. Il faut garder la tête froide. Il peut y avoir de vraies crises dans une école qui mettent en cause sa survie ou des drames humains, ce n’est pas le cas ici. » Présentant son école comme « une agora », le directeur de l’EM Lyon insiste sur le fait qu’environ 500 personnalités extérieures « de toutes sensibilités » viennent chaque année donner des cours et disposent « d’une totale liberté d’expression ».

« C’est la position des étudiants qui sera déterminante »

« Je tiens fondamentalement à cette liberté de parole, assure Bernard Belletante. Nos étudiants ont besoin de se frotter à toutes sortes de personnalités et d’idées. Demain, si Jean-Luc Mélenchon a envie de venir, il est le bienvenu. » En attendant de découvrir un jour le leader de la France Insoumise à l’EM Lyon, y verra-t-on bien à nouveau Laurent Wauquiez les 16 et 17 mars comme cela était initialement prévu ?

« Je ne peux pas encore vous répondre, botte en touche le directeur de l’école lyonnaise. Les cours et les interventions sont systématiquement évalués par les étudiants et par un comité de programme qui se penche sur les cours mal évalués. J’attends de connaître les résultats de cette procédure avant de m’exprimer. C’est la position des étudiants qui sera déterminante. » Et ceux-ci seraient enthousiastes à un retour de Laurent Wauquiez.