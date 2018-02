VIDEO. Valérie Pécresse «consternée» par les propos de Wauquiez qui «affaiblissent la droite»

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France — SIPA PRESS

C’est la première fois qu’elle s’exprimait publiquement après les propos tenus par Laurent Wauquiez. Valérie Pécresse s’est dite jeudi « consternée » par les déclarations chocs du président des Républicains devant des étudiants lyonnais et diffusés dans l’émission Quotidien, « parce qu’ils divisent et ils affaiblissent la droite ».

« Je ne laisserai pas attaquer mon bilan ministériel, mes réformes au gouvernement », a déclaré sur RTL la présidente LR de la région Ile-de-France, accusée de faire « nombre » de « conneries », selon les propos de Laurent Wauquiez.

« J’aurais bien aimé faire de l’humour sur les réformes de Wauquiez, j’ai bien cherché et je n’en ai pas trouvé ! »

« Je suis fière d’avoir revalorisé les filières littéraires et je ne laisserai pas abîmer ce bilan », a notamment affirmé Valérie Pécresse, répondant aux critiques sur son action comme ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. « J’aurais bien aimé faire de l’humour sur les réformes qu’a fait Laurent Wauquiez au gouvernement. Malheureusement, j’ai bien cherché et je n’en ai pas trouvé ! », a-t-elle ajouté.

« D’une manière générale, et je ne parlerai pas de moi, je voudrais parler de l’intégralité de ses propos, j’ai été consternée par ces propos parce qu’ils divisent et ils affaiblissent la droite », a-t-elle dit. « On voit très clairement aujourd’hui qu’il y a deux droites, il y a une droite des décibels et une droite de la crédibilité »,

« Le dénigrement des personnes ne nous mène nulle part »

« Le dénigrement des personnes ne nous mène nulle part », a-t-elle ajouté, assurant se positionner avec son mouvement Libres ! sur le terrain des « idées ». « Aujourd’hui la droite a besoin d’apaisement, elle a besoin de rassemblement, elle a besoin d’idées ».

Interrogée plusieurs fois sur son intention de rester ou non au sein de LR, Valérie Pécresse a botté en touche, affirmant avoir reçu « d’innombrables messages de soutien qui (lui) prouvent que Les Républicains ça n’est pas que les propos qui ont été tenus, c’est une famille ». Elle a également indiqué ne pas avoir reçu de message d’excuses de Laurent Wauquiez : « Non, malheureusement. J’aurais bien aimé qu’il m’appelle et qu’il s’explique ».