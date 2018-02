VIDEO. «L'Insoumis»: Les meilleures punchlines de Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise (LFI), photographié le 21 novembre 2017. — AFP

« Qu’on m’aime ou pas, je suis comme ça. » C’est ce qu’a déclaré Jean-Luc Mélenchon après avoir vu L'Insoumis. Dans ce documentaire, Gilles Perret a suivi le candidat à l’élection présidentielle pendant trois mois de campagne, jusqu’à sa défaite au soir du premier tour. Il l’a accompagné partout, l’a filmé au plus près, et livre aux spectateurs un film sans commentaires ni musique. Il n’y a que l’homme, rien que l’homme. Un personnage complexe que certains découvriront peut-être, et, bien sûr, l’orateur brillant que nous connaissons tous. A l’occasion de la sortie du documentaire, retour sur les meilleures punchlines de Jean-Luc Mélenchon.