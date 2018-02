VIDEO. Propos enregistrés: Nicolas Sarkozy raconte avoir «pulvérisé» Laurent Wauquiez au téléphone

Laurent Wauquiez, devant l'allocution de Nicolas Sarkozy, le 29 mars 2015 à Paris. — WITT/SIPA

Quatre jours après la diffusion par TMC de ses déclarations chocs devant des étudiants lyonnais, Laurent Wauquiez a écarté ce mardi toute forme « d’excuse » sur BFMTV. S’il dit assumer tous ses propos, le président des Républicains a tout de même regretté les déclarations concernant Nicolas Sarkozy, expliquant s’être excusé auprès du principal intéressé.

Dans un premier temps, Nicolas Sarkozy aurait simplement « pris note » des excuses du président Les Républicains (LR). Mais l’histoire ne se serait pas arrêtée là, selon Le Canard enchaîné. Au cours d’un échange téléphonique, Nicolas Sarkozy aurait « pulvérisé » Laurent Wauquiez, relate le journal satirique dans son édition de mercredi.

« Beaucoup de monde me disait que tu n’étais qu’une grosse merde »

« Il m’a présenté ses excuses. Il était piteux. Ensuite, je ne l’ai pas laissé en placer une », aurait raconté l’ancien président de la République à ses proches.

Le journal affirme que Nicolas Sarkozy ne se serait pas arrêté là et aurait lancé : « Beaucoup de monde me disait que tu n’étais qu’une grosse merde. Aujourd’hui, je n’ai d’autre choix que de penser comme eux ». Et d’ajouter : « Il paraît que tu as des ambitions présidentielles. Si j’étais toi, je trouverais un autre métier. »

« Il est parti en vrille »

Nicolas Sarkozy aurait également évoqué les propos de Laurent Wauquiez sur Gérald Darmanin, à qui il ne prêtait pas « un grand avenir ». « Tu prétends que Darmanin n’a plus d’avenir politique, mais, toi, quand je vois que, sitôt à la tête du parti, tu commences comme ça, je me dis que tu n’iras pas loin. L’électorat des Républicains va t’en vouloir, et, sans lui, tu ne pèses pas grand-chose », aurait déclaré l’ancien chef de l’Etat.

Selon Nicolas Sarkozy, cette affaire n’est pas du tout un coup de com orchestré par Laurent Wauquiez. « Grisé par ses succès, il est parti en vrille », aurait-il expliqué.