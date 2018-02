Propos de Laurent Wauquiez: Dominique Bussereau quitte Les Républicains pour de bon

Laurent Wauquiez exclut toute forme d'excuse et provoque un courant d'air chez Les Républicains. Après la prestation sur BFMTV du président du parti, qui a «assumé» ses propos chocs, quatre jours après la diffusion par TMC de ses déclarations devant des étudiants lyonnais, l'ancien ministre Dominique Bussereau a annoncé claquer la porte de LR:

Puisque @laurentwauquiez assume ses errements et sa violence verbale j’en tire les conséquences : j’étais en congé de @lesRepublicains ,ce soir j’en démissionne définitivement. @BFMTV @alainjuppe @jpraffarin @vpecresse

«Puisque Laurent Wauquiez assume ses errements et sa violence verbale j'en tire les conséquences : j'étais en congé de LR, ce soir j'en démissionne définitivement», a tweeté le conseiller spécial de Valérie Pécresse dans son mouvement Libres!. La députée européenne Elisabeth Morin-Chartier lui a emboîté le pas:

Je ne me retrouve pas dans la spirale dans laquelle s’engage @LesRepublicains : en accord avec mon éthique, je quitte ce parti et n’appartiens désormais plus qu’au @EPP. #Wauquiez #BFMTV #19hRuthElkrief