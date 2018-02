Laurent Wauquiez annonce «porter plainte» après la diffusion de ses propos par «Quotidien»

Empêtré dans ses déclarations chocs enregistrées à son insu, Laurent Wauquiez a annoncé ce mardi vouloir « porter plainte et saisir le CSA ».

« Les méthodes auxquelles s’est livré un journaliste sont des méthodes de voyou. Il n’a pas fait un travail d’enquête », a fustigé le chef de file des Républicains face à Ruth Elkrief sur le plateau de BFMTV.

Quel est mon grand crime ? D'avoir une parole libre ? J'ai eu droit à un défouloir médiatique pendant 4 jours. Il y a deux poids deux mesures. La droite a souvent fait l'objet de procès médiatiques. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne me fera pas reculer. #19hRuthElkrief

« Je donnais des cours à une trentaine d’élèves (de l’EM Lyon). Il n’a pas fait un travail d’enquête. Il a contacté les élèves en amont et a manipulé l’un d’entre eux pour enregistrer mes propos à mon insu, en rupture totale avec le contrat de confiance que j’avais établi avec les élèves. C’est ça la conception actuelle de la déontologie du journalisme ? »

Ruth Elkrief rappelle que les journalistes de Quotidien ont indiqué n’avoir pas payé l’élève et ne pas l’avoir contacté en amont.

Laurent Wauquiez a alors indiqué sa volonté de « porter plainte et de saisir le CSA ».

Après cette annonce, Yann Barthès a indiqué sur le plateau de son émission Quotidien, « est une très bonne chose car on préfère nettement être jugés par la justice que par Laurent Wauquiez. Ça s’appelle l’État de droit ».

« Quotidien a toujours été respectueux de la vie privée. Sauf que dans ce cas, il s’agit d’une parole publique, d’un homme public face à un public et qui évoquait des sujets politiques », a-t-il ajouté.

