VIDEO. Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet

C. Ape.

HONNEUR Cette entrée aura lieu le 1er juillet lors d’une cérémonie « sobre, digne et élégante », diffusée en direct sur une chaîne de télévision...

Cérémonie d'obsèques nationales de Simone Veil aux Invalides, le 5 juillet 2017. — Michel Euler / POOL / AFP

Un an après son décès le 30 juin 2017 à l’âge de 89 ans, Simon Veil fera son entrée au Panthéon le 1er juillet, a indiqué l’Elysée ce lundi. Comme prévu, elle reposera au côté de son époux Antoine, décédé en 2013, a précisé la présidence, confirmant et précisant une information de Ouest-France.

>> Cinq choses que vous ne saviez pas sur cette figure du droit des femmes

Se basant sur le document du Centre des monuments nationaux (CMN), le quotidien de l’Ouest indique que les cercueils des époux Veil seront déposés sur le parvis du Panthéon.

Une promesse présidentielle

L’entrée au Panthéon de Simone Veil, en compagnie de son mari Antoine, était une promesse d’Emmanuel Macron. Cette annonce avait été faite le 5 juillet par Emmanuel Macron au cours de l’hommage solennel rendu dans la Cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides à Paris. La dépouille de Simone Veil avait ensuite été inhumée au cimetière du Montparnasse.

Dans son hommage du 5 juillet, Emmanuel Macron avait salué les « combats du siècle » dernier menés par Simone Veil, sa « bataille pour que cessent les conditions sordides et meurtrières dans lesquelles se déroulaient les avortements » lorsque, ministre de la Santé de Valéry Giscard d’Estaing, elle avait porté en 1974 la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

La cinquième femme à reposer au Panthéon

Rescapée de la Shoah, l’ancienne ministre et présidente du Parlement européen sera ainsi la cinquième femme à reposer au Panthéon. Et comme le précise le CMN : « le lendemain de la cérémonie, au matin, après avoir passé la nuit dans la nef du Panthéon, veillés par la Garde républicaine, Simone et Antoine Veil seront inhumés dans le caveau dédié situé dans la crypte du Panthéon. »

Lors de cette cérémonie, le parcours de vie de Simone Veil sera retracé et évoquera ses engagements et ses combats en faveur des droits des femmes et pour la mémoire de la Shoah, souligne Ouest-France.