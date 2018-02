VIDEO. Boulette, fuite, transgression… Quand les politiques se lâchent en «off»

Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains, le 27 janvier 2018 lors d'un conseil national à Paris — Jacques Witt / Sipa/SIPA

Laurent Wauquiez, président des Républicains, a été enregistré lors d’une intervention devant des étudiants d’une école de commerce de Lyon. Ses propos contre Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy ou le ministre Gérald Darmanin, relayés dans l’émission Quotidien sur TMC vendredi, ont fait grand bruit. Dérapage ou provocation délibérée pour faire du buzz ? Laurent Wauquiez n’a pas répondu, menaçant de suites judiciaires. Les enregistrements détonants étant un classique de la communication politique, ​20 Minutes vous propose un classement des propos qui ont créé la polémique…

La gaffe, involontaire

Cas d’école de boulette, ou comment un micro resté ouvert rafraîchit la relation franco-anglaise… « Mais qu’est-ce qu’elle me veut de plus cette ménagère, mes couilles sur un plateau ? » lâche Jacques Chirac à propos de Margaret Thatcher au cours d'un sommet européen en février 1988. Le commentaire classe du Premier ministre français sur son homologue anglaise intervient après un désaccord budgétaire. Jacques Chirac pense alors que son micro est éteint. Après sa gaffe, le Français s’excuse, les tabloïds anglais se régalant de la petite phrase « ordurière »…

Dans cette catégorie, on peut encore citer Manuel Valls en 2009. Le maire d’Evry est suivi par une caméra de télévision, et se plaint du manque de « blancs » dans les rues de sa commune. « Belle image de la ville d’Evry…. Tu me mets quelques blancs, quelques "white", quelques "blancos" », lâche-t-il par inadvertance. « C’est une petite manipulation », se défend Manuel Valls.

Le coup du micro oublié frappe encore en décembre 2009, quand Rachida Dati, eurodéputée, révèle par inadvertance en son ennui au Parlement européen : « Je suis dans l’hémicycle du parlement de Strasbourg. Je n’en peux plus, je n’en peux plus ! (…) Je suis obligée de rester là, de faire la maligne, parce qu’il y a un peu de presse et, d’autre part, il y a l’élection de Barroso », dit l’élue à une amie au téléphone. La conversation est enregistrée et diffusée. Rachida Dati se défend en invoquant une violation de sa vie privée, expliquant que «cette conversation ne portait et ne mettait en cause le Parlement européen ou [s] on activité parlementaire. »

La fuite, organisée

Autre cas exemplaire : la fuite, ou comment des propos privés sont exposés au grand public. Le 30 juin 2008, une vidéo révélant quelques minutes précédant une interview en direct du président Nicolas Sarkozy sur le plateau de France 3 est publiée sur Rue89. Nicolas Sarkozy se montre agacé par le personnel de la chaîne et directif avec les journalistes. En quelques heures, la vidéo devient virale, les commentaires du chef de l’Etat étant jugés méprisants pour l’audiovisuel public qu’il exècre. La chaîne ouvre une enquête interne puis dépose plainte « contre X pour vol, recel et contrefaçon ». Un technicien et un journaliste de Rue89 seront mis en examen, avant que la justice ne rende un non-lieu en 2012 pour « absence de preuves ».

>> A lire aussi: France 3 lance une «enquête interne» pour comprendre comment la vidéo off de Sarkozy a fuité

Dans cette catégorie, figure aussi les enregistrements de Nicolas Sarkozy à l’Elysée par son conseiller Patrick Buisson, révélés par la presse en 2014. Au terme d’une procédure en urgence, Nicolas Sarkozy obtient de la justice que le site Atlantico retire les extraits, tandis que Patrick Buisson est condamné à verser 10.000 euros de dommages et intérêts.

La transgression, volontaire

La provocation, ou comment un « off » (hors micro) brisé crée le débat. Emmanuel Macron pas-encore-candidat-à-la-présidentielle excelle dans cette catégorie en 2015-2016. Alors ministre de l’Economie, il crée des remous à gauche en lançant des petites phrases explosives. Le 28 août 2015, il crée la polémique après avoir remis en causeles 35 heures devant le Medef. Le commentaire, qui est un marqueur traditionnel de la droite, lui vaut un recadrage de Manuel Valls, Premier ministre, quelques jours plus tard.

>>A lire aussi: Emmanuel Macron démolit les 35 heures devant les patrons

Rebelote le 18 septembre, quand Emmanuel Macron remet en cause le statut des fonctionnaires lors d’un débat organisé par le think tank En Temps réel. Le commentaire « off » est brisé par Challenges, qui estime que le sujet est trop important pour ne pas être dévoilé. La polémique enfle, obligeant le président François Hollande à une mise au point. De petites phrases en commentaires, Emmanuel Macron impose la transgression pour créer le débat. La tension avec le couple exécutif se poursuit pendant des mois, avant qu’Emmanuel Macron lance en avril 2016 son mouvement « En Marche ! », puis quitte le gouvernement fin août pour la course à la présidentielle.

>> A lire aussi: Emmanuel Macron déclare ne pas être «l'obligé» de François Hollande puis rétropédale